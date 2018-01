Nicoleta Dumitrescu

Începând de ieri, 3 ianuarie 2018, şi la nivelul judeţului Prahova a intrat în vigoare decizia Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, privind refuzul semnării actelor adiţionale la contractele încheiate cu Casa Naţională de Sănătate, care au expirat pe data de 30 decembrie 2017. Asta înseamnă că, de ieri, la cabinetele medicilor de familie se acordă servicii medicale în sistem privat, fără să se mai elibereze bilete de trimitere şi reţete în regim compensat. De altfel, pacienţii care au fost nevoiţi să meargă la medicul lor de familie din prima zi lucrătoare a anului 2018, fie că aveau programare, fie că s-au confruntat cu vreo urgenţă, înainte de a intra în cabinet, au dat cu ochii de o serie de anunțuri, unul dintre ele conţinând tarifele pentru consultaţii. „Dragi pacienţi, vă informăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, medicii de familie nu mai au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Toate demersurile de negociere pe căi diplomatice cu decidenţii au fost epuizate. Revendicările şi protestele medicilor de familie se referă la condiţiile acordării unor servicii medicale de calitate dumneavoastră, pacienţilor noştri. Pe scurt, cerinţele noastre comune vizează atât birocraţia excesivă, sistemul informatic defectuos, cât şi protocoalele medicale şi interdicţiile de prescriere de medicamente, care ne ocupă nouă tot timpul, iar pe dv vă pun inutil pe drumuri. Subfinanţarea cronică a dus în acest moment la imposibilitatea cabinetelor medicale de a-şi susţine financiar activitatea. Ca urmare, o parte din cabinetele medicale se vor închide, iar altele vor funcţiona acordând servicii medicale în sistem privat, fără a elibera bilete de trimitere şi reţete compensate, până la soluţionarea revendicărilor noastre. Vă mulţumim pentru înţelegere şi susţinere”, se arată în scrisoarea deschisă prin care medicii de familie îşi informează pacienţii despre demersul lor. Dr. Simona Schnelbach, preşedinte al Colegiului Medicilor Prahova şi al Societăţii Medicilor de Familie Prahova, ne-a declarat că atât aceasta, cât şi alţi colegi de-ai săi, medici de familie, au acordat ieri servicii medicale în sistem pro-bono. „Cu toate că au fost fixate tarifele pentru acordarea de servicii medicale, din 3 ianuarie 2018 cabinetele medicilor de familie funcţionând în sistem privat, pacienţii nu au fost taxaţi. Prin demersul nostru – declanşat la începutul anului 2018 – vrem să tragem un semnal de alarmă. Vrem ca activitatea medicilor de familie să fie apreciată la adevărata ei valoare. Cu toate că se discută de anul trecut pe această temă, nu s-a făcut nimic, de pildă, pentru debirocratizare. Doar promisiuni. Sistemul informatic este zilnic blocat. Medicii de familie s-au transformat în funcţionari, stând toată ziua cu ochii în calculator. Situaţia aceasta durează de mult timp, dar acum am considerat că buba s-a spart”, ne-a declarat aceasta. Întrebată cât timp va mai dura acest tip de protest al medicilor de familie, dr. Simona Schnelbach a menţionat: „N-aş putea să vă dau o dată concretă. Noi considerăm însă ca data de 3 ianuarie 2018 este momentul zero, în care atenţia să fie îndreptată şi către medicina de familie. Eu fac parte, de ani buni, din grupul de negociere cu cei de la nivel central. Am propus modificări concrete, cu termene, care pot duce la o rezolvare a revendicărilor noastre, dar nu s-a rezolvat nimic.” Pe de altă parte, aceasta ne-a mai menţionat că, în perioada imediat următoare, la nivel judeţean, va avea loc şi o întâlnire cu o serie de deputaţi şi senatori de Prahova, pentru că medicii de familie au nevoie şi de susţinere parlamentară în modificarea legislaţiei ce vizează medicina primară.

Trebuie să menţionăm faptul că, în demersul nostru jurnalistic legat de această îngrijorătoare situație, unii dintre medicii de familie au refuzat să ne acorde un punct de vedere privind protestul la care au acceptat să se ralieze. Pe de altă parte, am mai aflat că, dintre cei peste 300 de medici de familie de la nivelul judeţului, aproape 100 au spart, cum se spune, greva, acceptând să semneze actul adiţional ce vizează prelungirea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. Sub protecţia anonimatului, am stat de vorbă cu unul dintre aceştia din urmă. Menţionându-ne că este medic de familie de mai bine de 40 de ani, acesta ne-a declarat, printre altele, că una dintre cauzele care au dus ca în România şi în domeniul medicinei să fie haos este „politicul”, care a reuşit să distrugă şi să schimbe ceea ce a fost bun.