Fl. Tănăsescu

Una-i “să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni” și alta-i să te prindă așa, din senin, flama, să dai foc unui imobil. Unuia singur am scris ? Nu, la Călugăreni au ars, începând cu data de 21 decembrie 2017 și până în seara zilei de joi, 11 ianuarie a.c., opt case ! Și, după cum ne-a precizat sublocotenentul Raluca Vasiloae purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, cauza pentru care au luat foc toate cele opt case a fost “folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”. Adică, mai pe românește, focul a fost pus intenționat !

Un motiv în plus pentru cele aproximativ 400 de familii din Călugăreni – majoritatea trecute de vârsta a treia – să stea ca pe jar. Totuși, dacă există vreo notă de optimism în toată această nebunie, aceea este că respectivele imobile nu erau locuite! În plus, unul dintre piromani – fiindcă se pare că ar fi vorba despre cel puțin doi – a fost prins și internat la Psihiatrie. Iar pe fir au intrat și procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil.

Poziția oficială a poliției prahovene vizavi de evenimentele prezentate ne-a fost exprimată de către purtătorul de cuvânt al instituției, Raluca Brezeanu: ”Inițial, a existat un cerc mai larg de persoane bănuite că ar fi pus foc la case, pentru ca, mai apoi, acesta să fie restrâns. Unul dintre suspecți a fost deja identificat, iar cercetările continuă pentru găsirea tuturor celor responsabili și stabilirea cauzelor care i-au determinat să facă acest lucru. Până în prezent (ieri – n.n.), a fost întocmit dosar penal pentru distrugere, cercetările fiind efectuate în continaure sub coordonarea unui procuror”.

Potrivit unor surse judiciare, care au ținut să nu-și decline identitatea, persoana identificată a fost prinsă și internată la Psihiatrie, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de aproximativ 25 de ani! Pe de altă parte, conform altor surse judiciare, în fapt, ar fi vorba despre două persoane care, începând din ziua de 21 decembrie 2017 și până joi seara, au dat foc la opt case !

Imobilele incendiate în Călugăreni erau părăsite și amplasate în zone greu accesibile, locuitorii acestora –în fapt rude ale unor persoane decedate – trecând pe la ele o dată sau de două ori pe an.

Firește, pe această temă au fost brodate și o serie de speculații. Una dintre acestea ar fi că piromanul/piromanii ar fi acționat cu discernământ – fie “de capul lor”, fie puși de către alte persoane -, pentru a putea achiziționa terenurile pe care se aflau amplasate respectivele case.

„De la o vreme, nu mai avem somn”

În legătură cu incidentele din ultima perioadă de la Călugăreni, primarul localității, Ion Enache, ne-a precizat: “Vă dați seama că, în ultima perioadă, noi, cei de la primărie, aproape că nu mai avem somn. Bieții oameni – majoritatea în vârstă – vin la noi și ne întreabă ce se întâmplă. Și, evident, că le este teamă. Suntem întrebați cine este, cine sunt făptașii și dacă au fost prinși. Ceea ce le pot spune este că poliția și procurorii anchetează cazul și că nu este de competența noastră să facem cercetări. Evident, nu stăm nici noi cu mâinile în sân, dând toate informațiile de care au nevoie oamenii legii”.

Primarul Ion Enache ne-a mai confirmat faptul că, într-adevăr, casele incendiate erau nelocuite, iar proprietarii acestora – rude ale persoanelor care au locuit cândva acolo, dar au decedat între timp – sunt plecați din localitate.