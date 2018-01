PSD a votat ieri lista cu miniştri ai Guvernului Dăncilă şi a modificat structura executivului faţă de cea condusă anterior de Mihai Tudose. La finalul şedinţei, premierul desemnat Viorica Dăncilă a anunţat care vor fi miniştrii Cabinetului său. În total, 17 posturi din 28 de ministere au nume noi. Guvernul Dăncilă îşi schimbă structura şi va avea patru vicepremieri, unul dintre aceştia urmând să se ocupe cu implementarea parteneriatelor internaţionale ale ţării. Totodată, atribuţiile Ministerului pentru Dialog Social vor fi preluate de o altă structură guvernamentală. De menţionat, Biroul Politic Central al ALDE, reunit ieri, a validat, prin vot, în unanimitate, lista cu propunerile de miniştri din partea acestei formaţiuni politice pentru Cabinetul Dăncilă.

Lista completă a Cabinetului Dăncilă:

• Viorica Dăncilă, premier

• Viorel Ştefan, vicepremier

• Graţiela Gavrilescu, vicepremier şi ministrul Mediului

• Ana Birchall, vicepremier şi ministru pentru implementarea Afacerilor Europene

• Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării

• Valentin Popa, ministrul Educaţiei

• Nicolae Burnete, ministrul Cercetării

• Anton Anton, ministrul Energiei

• Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe

• Rovana Plumb- ministrul Fondurilor Europene

• Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul

• Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor

• George Ivaşcu, ministrul Culturii

• Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii

• Dănuţ Andruşca, ministrul Economiei

• Radu Oprea- ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

• Lucian Şova, ministrul Transporturilor

• Carmen Dan- ministrul Afacerilor Interne

• Mihai Fifor- ministrul Apărării

• Tudorel Toader- ministrul Justiţiei

• Petre Daea- ministrul Agriculturii

• Lia Olguţa Vasilescu- ministrul Muncii

• Bogdan Cojocaru- ministrul Comunicaţiilor

• Ioana Bran, ministrul pentru Tineret şi Sport

• Bogdan Trif- ministrul Turismului

• Ioan Deneş- ministrul Apelor şi Pădurilor

• Natalia Intotero- ministerul Românilor de Pretutindeni

• Victor Negrescu- ministru delegat pentru Afaceri Europene.

Patru propuneri de miniştri au legătură cu Prahova

V. Stoica

Grațiela Gavrilescu, Teodor Meleșcanu, Radu Ștefan Oprea (parlamentari de Prahova) și Ana Birchall (născută la Mizil) fac parte dintre cei propuși să dețină portofolii în viitorul Guvern, format de Viorica Dăncilă.

Ieri, președintele PSD Prahova a salutat propunerea social-democratului Radu Ștefan Oprea pentru a conduce Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. “Organizația PSD Prahova salută propunerea în fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna Viorica Dăncilă, a prahoveanului Radu Ștefan Oprea, alegere pe care o considerăm cea mai bună soluție pentru un domeniu atât de important precum mediul de afaceri din România. Desemnarea oficială a colegului nostru, senatorul de Prahova, Radu Oprea – în urma ședinței Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat – în funcția de ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat- și prezentarea acestuia de către prim-ministrul desemnat cu formarea noului guvern, doamna Viorica Dăncilă, nu pot decât să ne bucure și să demonstreze că județul Prahova are oameni bine pregătiți care merită să facă parte din Guvernul României. Activitatea din Comisia Economică, Industrii și Servicii și din Comisia pentru Afaceri Europene a ministrului desemnat pentru Mediul de Afaceri Radu Ștefan Oprea – foarte apreciată în rândul oamenilor de afaceri din județul Prahova și nu numai – va determina o înțelegere deplină a problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri și antreprenorii români, în contextul menținerii proiectelor din programul de guvernare PSD-ALDE”, a arătat președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, după prezentarea de către premierul desemnat a listei cu propuneri de miniștri pentru viitorul guvern.

Plen comun al Parlamentului, luni, pentru învestirea Cabinetului Dăncilă

Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis ieri ca plenul comun al Parlamentului să se întrunească luni, în sesiune extraordinară, pentru votul de învestitură a noului Guvern, anunţă Agerpres. Plenul comun al Legislativului este programat să înceapă la ora 15,00, după ce, în cursul dimineţii, începând cu ora 8,00, vor avea loc, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul Dăncilă. „În Birourile permanente reunite am aprobat activităţile de luni. În prima parte a zilei, începând de la ora 8,00, audierea miniştrilor în comisiile de specialitate şi începând de la ora 15,00 – şedinţa în plen, unde prim-ministrul prezintă programul şi lista membrilor Guvernului, urmată de dezbaterea în plen şi votul final de învestitură. Am distribuit colegilor din Biroul Permanent programul şi lista membrilor Cabinetului”, a afirmat preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Întrebat despre calendarul de audiere a miniştrilor propuşi, Tăriceanu a spus: „La votul precedent, care a avut loc în Parlament, a fost stabilit acelaşi calendar – audierile au început la ora 8,00 şi s-au terminat la ora 12,00. Acum am prevăzut ca audierile să dureze până la ora 14,00”.