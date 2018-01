Nicoleta Dumitrescu

Pentru că anul acesta este celebrat Centenarul Marii Uniri, în Prahova, autorităţile judeţene şi cele locale au ţinut ca manifestările organizate ieri și dedicate Unirii Principatelor Române să aibă o mai mare semnificaţie, în comparaţie cu cele desfăşurate în anii precedenţi. Astfel, cel puţin la Ploieşti, aproape că nu a fost muzeu sau instituţie de cultură în care să nu fie evocată personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza – sub conducerea căruia, pe data de 24 ianuarie 1859, a avut loc Mica Unire, primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român -dar, mai ales, ca persoanele prezente să nu se prindă, la finalul acţiunilor, în Hora Unirii. Aşa s-a întâmplat, ieri, la prânz, în faţa Palatului Culturii din Ploieşti, unde zeci de persoane s-au alăturat într-o mare horă a unirii, în mijlocul căreia au fluturat atât drapelul României, cât şi cel al Republicii Moldova. Iar în horă și-au dat mână cu mână inclusiv „fraţii români de peste Prut”, pentru că ieri, special de 24 ianuarie, au fost semnate acordurile de colaborare între Consiliul Judeţean Prahova şi Raioanele Glodeni şi Străşeni, din Republica Moldova, precum şi între două comune omonime- Păuleşti, din judeţul Prahova, şi Păuleşti, din Raionul Călăraşi.

În comparaţie cu alţi ani, manifestările organizate, ieri, în Prahova, cu ocazia Unirii Principatelor Române, au avut o mai mare amploare. Astfel, având în vedere că, anul acesta, este celebrat Centenarul Marii Uniri, pe lângă organizarea de acţiuni specifice, dedicate sărbătoririi zilei de 24 ianuarie, care au avut loc în mai toate muzeele şi instituţiile de cultură, conducerea Consiliului Judeţean Prahova a ţinut să evidențieze într-un mod deosebit ziua de ieri. În Sala „Marii Uniri” a Palatului Culturii din Ploieşti, Mica Unire a fost marcată şi prin semnarea acordurilor de colaborare între Consiliul Judeţean Prahova şi Raioanele Glodeni şi Străşeni din Republica Moldova.

„Mă bucur nespus că, astăzi (n.n.-ieri, 24 ianuarie), am reuşit să semnăm acest acord de colaborare. Având în vedere că în acest an, pe 1 Decembrie, sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, semnarea acestor documente are o mare însemnătate, fiind vorba despre o unire, măcar spirituală, cu fraţii noştri de peste Prut. Îmi doresc ca, şi pe viitor, să fim aşa cum ne dorim toţi românii: uniţi, solidari, înţelegători, respectând aceleaşi valori, aceleaşi tradiţii şi limbă şi, de ce nu, acelaşi ideal. La mulţi ani, dragi români”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, urându-le fraţilor de peste Prut „bun-venit în Prahova!”. Iar cei doi preşedinţi din Raioanele Glodeni şi Străşeni din Republica Moldova s-au simţit ca acasă, iar asta s-a văzut chiar din discursurile lor, fiecare dintre cei doi începându-şi alocuţiunile cu „ iubiţi fraţi” sau „dragi români şi fraţi români”. „ Chiar dacă în Republica Moldova avem parte de zăpadă şi ger cumplit, acestea nu ne-au împiedicat ca să fim pe data de 24 ianuarie în Prahova. Pentru că gândim şi simţim româneşte, am venit în Prahova pentru a semna acest acord de colaborare. Este o zi istorică pentru noi şi pentru cei de peste Prut”, a declarat Mihail Popa, preşedintele Raionului Străşeni, care a menţionat că iniţiativa semnării acordurilor de colaborare cu „fraţii din Prahova” a aparţinut vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, şi consilierului judeţean Rareş Enescu. La rândul său, Ion Leuca, preşedintele Raionului Glodeni, a ţinut să declare:” Am venit să ne înfrăţim cu dumneavoastră, fiind conştienţi că suntem fraţi de veacuri. Toate durerile dor, dar, uneori, durerea fizică poate fi un nimic pe lângă durerile sufleteşti. Nu uitaţi, fraţilor, că sufletele celor din Basarabia au fost schilodite mai mult de 200 de ani. De aceea, în calitate de preşedinte al Raionului Glodeni, vreau să mulţumesc poporului român pentru susţinerea în toate situaţiile de grea cumpănă pentru noi, mai ales în ultimii ani. Vreau să mulţumesc contribuabililor statului român pentru toate investiţiile care se fac în Republica Moldova. Dar, să se ştie, banii care se duc peste Prut tot în România sunt, pentru că o să fie mai uşor în curând. Trăiască România mare, în vechile hotare!”. La finalul parafării documentelor de colaborare, mai multe ansambluri folclorice din Prahova au susţinut un program artistic, cântecele despre unire însufleţind întreaga asistenţă prezentă în sala de festivităţi a Palatului Culturii. Iar la finalul manifestării, cei prezenţi s-au prins într-o mare Horă a Unirii, în mijlocul căreia au fluturat steagurile României şi Republicii Moldova.

Înfrăţire între comunele omonime Păuleşti

Tot ieri, în Sala „Marea Unire” a Palatului Culturii din Ploieşti a fost semnat şi Acordul de colaborare între comunele omonime Păuleşti, din judeţul Prahova şi din Raionul Călăraşi, din Republica Moldova. După ce şi-au pus semnătura pe cele două documente, primarii Sandu Tudor (Păuleşti, judeţul Prahova) şi Ion Prunici (Păuleşti, Republica Moldova) au declarat că „înfrăţirea“ celor două comune nu este întâmplătoare. Concret, ambele comune au un lăcaş de cult ce poartă numele Sfântului Nicolae, iar sediul administraţiei locale găzduieşte şi activitatea Casei de Cultură. De menţionat că Ion Prunici are 27 de ani şi este cel mai tânăr primar din mediul rural din Republica Moldova. Înainte de a ajunge la conducerea Primăriei Păuleşti din Raionul Călăraşi, acesta era cunoscut în domeniul creaţiei vestimentare.