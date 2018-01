Prahovenii nemulțumiți până în acest an de starea spitalelor sau a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova vor avea parte de surprize plăcute, în 2018, pentru că vor exista schimbări majore în aceste două sectoare importante. Chiar dacă fondurile europene nu vor mai putea fi accesate de Consiliul Județean Prahova pentru modernizarea infrastructurii rutiere decât pentru căile de legătură interjudețene – aceste restricții fiind impuse de UE – există în plan reabilitarea a încă 200 de kilometri de drumuri județene în cursul acestui an, care se vor adăuga celor 100 de kilometri cu asfalt nou realizați anul trecut.

Însă cea mai mare schimbare va avea loc la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, locația de la Nord, unde pacienții care vor păși în oricare dintre secții spre finalul acestui an vor avea parte de condiții mult îmbunătățite. Proiectul de modernizare și de reparații capitale de la cel mai mare spital al județului va fi finalizat în acest an, după ce în 2017 au fost încheiate lucrările la etajele superioare (cinci și patru) ale unității medicale, respectiv la Secția Cardiologie și la Secția Interne.

Interviu cu președintele Consiliului Judeţean Prahova, despre aceste două domenii de importanţă majoră pentru prahoveni

Interviu realizat de Violeta Stoica

– Infrastructura de sănătate a fost anul trecut în atenţia Consiliului Judeţean Prahova. În anul 2018, ce investiţii vor fi făcute în această zonă destul de sensibilă aflată în administrarea autorităţii judeţene?

– Să începem cu cea mai importantă unitate medicală aflată în administrarea Consiliului Judeţean Prahova – Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploiești. În acest an, vom continua executarea reparaţiilor capitale, după ce anul trecut am finalizat etajele cinci și patru. Lucrările vor fi realizate la toate celelalte etaje până la parter, absolut tot spitalul urmând să fie gata undeva spre sfârșitul acestui an, așa cum de altfel prevede și contractul de lucrări, fiind vorba despre aproximativ cinci milioane de lei din cele nouă milioane de lei, cât a fost valoarea totală a acestor reparaţii capitale și de modernizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploiești. De asemenea, dorim să construim un corp nou, o anexă a spitalului, o clădire nouă cu subsol, parter și cinci etaje, unde – așa cum aţi prezentat de altfel în cotidianul Prahova – ne dorim să mutăm secţiile exterioare aflate în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploiești. Acum, se conturează studiul de fezabilitate și urmează să lansăm proiectarea și execuţia lucrărilor de construire a acestui nou corp de clădire. În momentul în care vom avea gata studiul de fezabilitate, vom scoate la licitaţie proiectarea și execuţia lucrărilor. Pe de altă parte, pe strada Buna Vestire, unde avem două clădiri noi, vom demola tot ceea ce înseamnă construcţii adiacente și vom elibera zona respectivă pentru ca, până în 2020, să facem o mini-unitate de primiri urgenţe, să mai degrevăm din acest punct de vedere Spitalul Judeţean.

– Unitatea de Primiri Urgenţe de la Nord va suferi, la rândul ei, modificări?

– La Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean avem pregătit proiectul pentru extindere, modernizare, dotare, în valoare de aproape patru milioane de euro, pe fonduri europene. Acest proiect este foarte amplu, însemnând inclusiv modificarea accesului în Unitatea de Primiri Urgenţe, urmând să fie desfiinţată acea parcare a medicilor din faţa spitalului. În principiu, în cazul acestui proiect de extindere și modernizare a UPU Ploiești nu există concurenţă, pentru că – din păcate, sau din fericire – în Regiunea Sud Muntenia celelalte spitale nu necesită astfel de fonduri, astfel că banii pentru regiunea noastră sunt “dedicaţi”, dacă se poate spune așa, unităţii de primiri urgenţe de la Ploiești. Am depus proiectul în aplicaţia MySMIS, așteptăm verificările din teren.

– Asta înseamnă că până în vară s-ar putea semna contractul de finanţare?

– Da, studiul de fezabilitate este gata, este deja verificat, dar mai sunt necesare câteva modificări, pentru că din studiul de fezabilitate, 40% înseamnă investiţia în clădire, iar restul de 60% ar însemna dotări, ceea ce înseamnă foarte mult. De aceea, vom mai face câteva modificări până la momentul în care vom merge cu varianta finală la Ministerul Sănătăţii, dat fiind că avem nevoie și de avizul ministerului de resort pentru a respecta circuitele și tot ceea ce presupune o activitate medicală în Urgenţe. Vom beneficia de o sală de așteptare pentru aparţinători mult mai adecvată, de circuite mult mai bine conturate și mult mai funcţionale, în sensul că nu vor mai vedea aparţinătorii ceea ce se întâmplă înăuntru, sau să intre peste medici sau chiar să facă gălăgie în sala de așteptare de la UPU. Pe lângă aceste proiecte majore, mai avem și câteva mai mici, dar importante pentru un spital de o asemenea natură cum este Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploiești. Printre acestea, realizarea unui circuit strict pentru furnizorii de aparatură medicală, de alimente, ca un fel de centură ocolitoare. Din acest motiv, am și solicitat Primăriei Ploiești opt metri de teren de jur împrejurul spitalului, pentru a realiza acest circuit dedicat furnizorilor spitalului, pentru a nu se mai intra în interiorul spitalului, așa cum se întâmplă acum. Fiecare va merge, ţintit, acolo unde trebuie să ajungă, va descărca marfa și va ieși fără să afecteze activitatea spitalului.

– La Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești, ce proiecte sunt pentru acest an?

– La maternitate, anul trecut, nu am reușit foarte mult, doar asfaltarea parcării, reabilitarea împrejmuirii. Continuarea proiectului de igienizare a fost sistată, dar va fi reluată în acest an. Vom demara proiectul pentru eficientizare energetică, proiect care prevede anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare și alte modernizări similare, cum ar fi izolarea termică a terasei și refacerea termoizolaţiei, dar și înlocuirea corpurilor de iluminat cu altele tip LED, mai eficiente.

– Toate aceste investiţii vor fi realizate la maternitate cu bani de la bugetul judeţului?

– Nu, cele despre care am discutat vor fi realizate prin accesarea de fonduri externe. Este vorba despre aproximativ cinci milioane de lei. Pe de altă parte, din fonduri proprii, am avut o discuţie cu doamna manager ca să continuăm proiectul de modernizare pentru etajele I și II așa cum a fost realizată modernizarea cu fonduri de la Banca Mondială, pentru că există avizele necesare de la Ministerul Sănătăţii și de la Direcţia de Sănătate Publică Prahova. Așadar, pe aceleași standarde, vrem să continuăm reabilitarea, acesta fiind principalul obiectiv pentru acest an.

– Acestea ar fi investiţiile pe zona de sănătate. Pe partea de infrastructură rutieră, ce schimbări are în vedere Consiliul Judeţean pentru 2018?

– Avem proiecte pe fonduri europene, destul de valoroase și extinse, pe Axa prioritară 6.1 – reabilitarea infrastructurii interjudeţene. Unul dintre obiective este modernizarea drumului judeţean 720, care face legătura cu judeţul Dâmboviţa, traseul vizat fiind de la limita judeţului vecin – Diţești – Filipeștii de Pădure – Călinești – Florești și până la DN1, aproximativ 15 kilometri. În cadrul acestui proiect vorbim despre execuţia propriu-zisă a celor aproape 15 kilometri de drum, a celor patru poduri existente pe traseu, fiind incluse și podeţele, consolidările și zidurile de sprijin, dar și reţelele de canalizare pentru apele pluviale.

Un alt proiect este acela care vizează modernizarea drumului judeţean 102K, acesta pornind de la Urlaţi, trecând prin Ceptura, Fântânele, Vadu Săpat, merge spre Mizil – Baba Ana, Fulga de Sus – Fulga de Jos – Sălciile și ajunge în DN1 D, la limita cu judeţul Ialomiţa. Până la semnarea prefinanţării, după vizitele în teren ale experţilor, trebuie să finalizăm exproprierile, procedura pentru achiziţionarea de servicii destinate exproprierilor fiind în derulare. Ambele proiecte sunt în valoare de 45 de milioane de euro.

– Trebuie menţionat că, pe actuala perioadă de programare, pentru accesarea fondurilor europene nu există – pentru autorităţile judeţene – decât varianta obţinerii finanţării pentru proiecte regionale, care să cuprindă modernizarea drumurilor care fac legătura între judeţe…

– Exact. Aceasta era singura axă de finanţare disponibilă pentru Consiliul Judeţean. Ni s-au limitat foarte mult posibilităţile din acest punct de vedere, mai multe variante având de această dată municipiile. Așa au fost concepute ghidurile și axele de finanţare deschise. De altfel, am avut o discuţie și cu primarul municipiului Ploiești, în acest caz putându-se opta inclusiv pentru achiziţia de mijloace de transport public ecologice, acest lucru însemnând atât tramvaie, cât și troleibuze.

– Având aceste variante restrânse de finanţare din fonduri europene, și mă refer aici la ceea ce am discutat până acum – infrastructura de sănătate și cea rutieră – ce alte lucrări de modernizare sau de reparaţii de drumuri mai sunt posibile, cu finanţare de la bugetul judeţului?

– Din bugetul nostru, ne propunem în acest an reabilitarea prin covoare asfaltice a 200 de kilometri de drumuri. În 2017 am avut prevăzuţi 100 de kilometri, lucrări care au fost executate, iar în 2018, ne dorim dublarea acestei suprafeţe.

– Acest lucru înseamnă o nouă procedură de achiziţie?

– Da, înseamnă o nouă procedură de achiziţie. Și, având în vedere că până acum nu a nins, avem parte și de economii, pentru că nu cheltuim, cel puţin deocamdată, pe partea de deszăpezire.