Bucureştiul, trecut pe harta destinaţiilor, alături de Dubai, New York şi Milano

Shopping-ul atrage, în luna ianuarie, foarte mult turiştii, mai ales în anumite destinaţii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China şi Thailanda, iar mai nou în Bucureşti, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, Raluca Anghel, specialist în marketing turistic.

„Dacă în urmă cu câţiva ani subiectul vacanţelor de shopping era la mare modă, în ultimii ani, agenţiile de turism nu au mai pus un accent deosebit pentru acest tip de turism. Asta nu înseamnă că la nivel internaţional această nişă nu este în continuare exploatată de acestea. Dimpotrivă, shopping-ul atrage foarte mult turiştii, mai ales în anumite destinaţii consacrate, cum ar fi: Milano, Paris, Londra, Dubai, New York şi, de ce nu, China sau Thailanda”, a precizat Raluca Anghel.

Pentru turiştii români, vacanţa trebuie să aibă şi o astfel de componentă de shopping, dar preferă să îmbine partea de leisure cu cea de cumpărături. Astfel, când aleg vacanţa în Austria, nu strică o vizită la celebrul Parndorf, unde se ştie că preţurile pe toată perioada unui an sunt mult mai bune, comparativ cu reducerile sezoniere întâlnite în Paris, Londra sau Dubai.

„Ianuarie este luna cea mai atractivă din punct de vedere al reducerilor. Mulţi dintre turiştii care călătoresc în America sau Thailanda au o solicitare specială, şi anume aceea să includem în circuitul lor măcar două zile de shopping în New York, pe celebra Fifth Avenue, sau în Bangkok, unde este ştiut că preţurile la branduri recunoscute sunt accesibile”, a declarat, la rândul său, Daniela Shah, coproprietar al primei agenţii de turism tailor-made din România.

Interesant este faptul că şi Bucureştiul a devenit în ultimii ani o destinaţie de shopping pentru turiştii din Israel, Moldova şi Bulgaria. Perioada reducerilor este aşteptată nu numai de către clienţii români, ci şi de unii turişti străini. Mall-urile sunt luate cu asalt de turiştii israelieni, care preferă să cumpere din România, Tel Aviv-ul fiind recunoscut pentru preţurile mari la haine şi nu numai.

„Ne aducem cu toţii aminte de perioadele în care turiştii români foloseau mai mulţi o maşină şi plecau să facă, în ianuarie – februarie, shopping în Austria, Berlin, Milano. Acum, existenţa ofertelor companiilor aviatice low-cost îi determină pe români să nu-şi mai focuseze plecările doar pe shopping, dar nu-l ratează orice ar fi, dacă prind o ofertă rezonabilă. Există, încă, în cultura turistului român credinţa că produsele vândute în Occident sunt mai bune decât cele pe care le găsesc în mall-urile din România”, a explicat Raluca Anghel.

Alături de New York, Dubai rămâne, însă, în top în ceea ce priveşte cumpărarea de produse vestimentare de marcă. Astfel, în perioada ianuarie-februarie, Dubai Mall şi Mall of Emirates sunt vizitate de un număr important de români care aleg să viziteze, cu precădere, Dubaiul în aceste luni, luând în calcul atât temperatura plăcută, dar mai ales reducerile de sezon.