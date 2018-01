Petre Apostol

Echipa masculină de volei Tricolorul LMV Ploieşti a reluat pregătirile încă de pe 2 ianuarie, având în vedere că primul meci oficial îl are programat la finalul săptămânii viitoare, în campionat. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu se pregătesc săptămâna aceasta la Complexul Sportiv „Tel George Junior”, deoarece Sala „Olimpia” este ocupată în prezent de echipele participante în preliminariile Campionatelor Europene de juniori, masculin şi feminin.

După această săptămână de reacomodare la efort, echipa ploieşteană va reintra în normal, pregătindu-se la Sala „Olimpia”, unde va disputa şi un meci amical. Astfel, luni şi marţi, Tricolorul LMV Ploieşti are programate două partide de verificare chiar în compania principalei rivale la titlul naţional, CSA Steaua Bucureşti. Primul meci test va avea loc în Capitală, în sala Regimentului de Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 16:00, pentru ca în ziua următoare, de la ora 18:00, cele două echipe să se întâlnească în Sala „Olimpia”, din Ploieşti.

Steaua şi Tricolorul LMV ocupă primele două poziţii în clasamentul Diviziei A1, după cele 13 etape desfăşurate anul trecut, în faza I, trupa din Capitală având un avantaj de două puncte faţă de ploieşteni.

Lotul echipei ploieştene a rămas neschimbat în această perioadă de pauză, însă s-ar putea mări cu un jucător român de perspectivă, care evoluează pe postul de centru, cu care oficialii Tricolorului LMV sunt în tratative. În privinţa lotului, trebuie menţionat faptul că echipa ploieşteană îl are în rândul său pe jucătorul desemnat ca fiind cel mai valoros sportiv din voleiul românesc în 2017, Laurenţiu Lică, voleibalist care şi-a păstrat astfel acest titlu după cel obţinut şi în 2016, pe vremea când evolua la SCM U Craiova.

În plus, în ierarhia celor mai valoroşi jucători ai anului 2017, realizată de Federaţia Română de Volei, a mai fost trecut şi coordonatorul de la Tricolorul LMV Ploieşti, Cristian Bartha, care este, de altfel, şi cel mai bun sportiv de pe postul său în campionatul din România, indiferent de naţionalitate, conform statisticilor forului naţional.

Echipa ploieşteană a încheiat anul trecut pe 16 decembrie, cu un joc câştigat pe terenul vicecampioanei SCM U Craiova (scor 3:0), urmând să debuteze în 2018 pe teren propriu, cu deţinătoarea Cupei României şi câştigătoare a Supercupei, CS Arcada Galaţi, în cadrul etapei a III-a din returul fazei I a Diviziei A1. Meciul este programat sâmbăta viitoare, pe 13 ianuarie, în Sala „Olimpia”, începând cu ora 15:30, reprezentând duelul direct pentru locul al doilea din campionat, gălăţenii ocupând a treia poziţie, în acest moment, la trei puncte de echipa ploieşteană, dar cu un meci mai puţin disputat.

În prima parte a sezonului, Tricolorul LMV Ploieşti a pierdut doar două meciuri pe plan naţional, în campionat, ambele cu Steaua Bucureşti (în deplasare – scor 0:3, pe teren propriu – scor 2:3). Ploieştenii, însă, şi-au luat revanşa faţă de trupa roş-albastră în Cupa României, eliminând formaţia bucureşteană în sferturile de finală, cu victorii în ambele manşe (pe teren propriu – scor 3:0, în deplasare – scor 3:2).

Tricolorul LMV a evoluat, anul trecut, şi pe plan european, în CEV Challenge Cup, a treia competiţie continentală ca valoare, însă a ieşit încă din prima confruntare, din turul preliminar, disputată cu echipa elveţiană Lausanne UC.