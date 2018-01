Doina Pană a demisionat ieri din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, invocând motive de sănătate, se arată într-un comunicat oficial al ministerului.

„Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activităţii în calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, vă prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul ministerului Apelor şi Pădurilor, pe motiv de sănătate. Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasă pe care am avut-o şi vă asigur de întreg sprijinul meu pentru îndeplinirea programului de guvernare din calitatea mea de parlamentar”, se arată în demisia către premierul Mihai Tudose, care este înregistrată miercuri, 3 ianuarie.

Adriana Doina Pană s-a născut în 16 mai 1957 în comuna Matei din judeţul Bistriţa-Năsăud. Ea are un băiat stabilit în străinătate şi este văduvă. Este licenţiată în electrotehnică, profesia sa de bază fiind de inginer electrotehnist, şi are masterat în Administraţie Publică. După absolvirea facultăţii, Doina Pană a lucrat la Fabrica de Hârtie din Prundu Bârgăului, apoi a născut un băiat şi s-a mutat la Bistriţa la o fabrică, actuala Iproeb, care „patrona” Liceul Electrotehnic, actualul Colegiu Tehnic Infoel.

De 29 de ani, Doina Pană lucrează în învăţământ, în ultimii zece fiind director adjunct al Colegiului Infoel.

În 2008, timp de opt luni, ea a fost secretar de stat în Ministerul Educaţiei. Anul acesta, a fost numită pentru o scurtă perioadă inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În 2004, Doina Pană a devenit consilier judeţean, iar în 2008 a câştigat un al doilea mandat în Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, mandat pe care l-a întrerupt în perioada în care a fost numită secretar de stat în Ministerul Economiei, unde a stat opt luni în funcţie. În 2009, Doina Pană a fost candidat la alegerile pentru Parlamentul European.

În 2012, ea a fost aleasă din nou consilier judeţean. În 9 decembrie, Doina Pană a devenit deputat în Colegiul 1 Bistriţa-Livezile, obţinând 56,85% din voturi. Ea era singura femeie parlamentar din Bistriţa-Năsăud.