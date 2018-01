Nicoleta Dumitrescu

Ca şi în anii precedenţi, contribuabilii ploieşteni îşi menţin, şi în 2018, statutul de bun-platnici la achitarea taxelor şi a impozitelor locale. Dovadă stau datele statistice ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti care relevă faptul că, în perioada 4-10 ianuarie, zilnic, aproape 1.000 de ploieşteni şi-au achitat impozitele şi taxele datorate pentru anul în curs, aferente bunurilor aflate în proprietate, respectiv imobile, terenuri sau autovehicule. De remarcat și faptul că, dintre cei aproape 8000 de contribuabili care s-au adresat fiscului local ploieştean, peste 6.200 de persoane au ţinut să înceapă 2018, achitând în integralitate taxele aferente pentru întregul an. Miza a fost cea a obţinerii bonificaţiei de 10% acordată contribuabililor care până la data de 31 martie efectuează plata integrală cu anticipaţie a impozitelor, în condiţiile în care, conform legislaţiei fiscale, acestea se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. De menţionat că, la Ploieşti, cuantumul impozitelor şi al taxelor locale a rămas în 2018 la fel ca în 2017. De altfel, este al doilea an consecutiv în care nivelul se menţine redus cu 10% faţă de valorile percepute în anul 2016.

Conform unei situaţii valabile în 2017, la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti erau înregistraţi peste 146.000 de contribuabili persoane fizice şi aproape 7000 de contribuabili persoane juridice. În ceea ce-i priveşte pe contribuabilii persoane fizice menţionaţi, o parte dintre ei pot fi incluşi şi într-un fel de top al celor mai bogaţi ploieşteni, având în vedere numărul de imobile deţinute în proprietate. Concret, dacă 105.159 de ploieşteni figurau, anul trecut, doar cu imobilul în care aveau adresa de domiciliu, peste 11.000 de ploieşteni erau înregistraţi ca având o clădire în afara celei de domiciliu, aproape 500 de persoane – trei clădiri în afara celei de domiciliu şi aproape 300 de persoane – peste trei clădiri în afara celei trecute pe actul de identitate.

Contribuabilii care deţin mai multe clădiri rezidenţiale pe raza municipiului Ploieşti plătesc cote suplimentare la achitarea taxelor şi a impozitelor, care sunt menţinute la nivelul anului trecut, respectiv: aplicarea cotei de 0,15% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, 0,2% pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa trecută în actul de identitate.