Reprezentativa Under 17 a României, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2001, va disputa o ”dublă” amicală cu selecționata similară a Turciei.

Jucătorii pregătiți de Sorin Colceag s-au reunit duminică, 7 ianuarie, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, unde se vor pregăti până pe 14 ianuarie, când vor face deplasarea în Turcia.

Cele două partide se vor desfășura în Antalya, pe stadionul din incinta “Emirhan Sports Complex” din Side, pe 16, respectiv 18 ianuarie.

Printre jucătorii convocaţi la această primă acţiune din 2018, premergătoare meciurilor de calificarea la Campionatul European dedicat acestui segment de vârstă, se află şi jucătorul ploieştean Iulian Ilie. Acesta, fost junior al Petrolului, activează acum la FC Snagov, sub comanda lui Valeriu Răchită, în eşalonul secund, după ce începuse sezonul la Astra 2, în Liga a III-a.

De remarcat că Ilie a jucat la un turneu similar şi în 2017, pentru că a făcut parte şi din Naţionala jucătorilor născuţi în anul 2000, anul trecut, la turneul de calificare găzduit de România, chiar dacă el era cu un an mai mic decât colegii săi, reuşind chiar să marcheze golul tricolorilor în meciul cu Austria, turneul găzduit de ţara noastră fiind însă un eşec total.

Lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag pentru această acțiune din Turcia este următorul:

Portari: Alexandru Șerban (Academia Gh. Hagi), Luis Ludoșan (FC Augsburg)

Fundași: Alex Georgescu (Academia Gh. Hagi), Antonio Vlad (Academia Gh. Hagi), Andres Dumitrescu (FC Pitești 2008), Marcel Chiorean (Sporting Juniorul Vaslui), Alexandru Catrici (Nuova Mama Mia Becicherecu Mic), Gabriel Boloca (Juventus Torino), Loren Niță (Centrul Național de Pregătire Tg. Mureș/Interstar Sibiu), Răzvan Ilan (Centrul Național de Pregătire Tg. Mureș)

Mijlocași: Iulian Ilie (Sportul Snagov), Vlad Mitrea (Inter Milano), Aurel June (Sporting Junior Vaslui), Andrei Mărginean (CS Zlatna), Raul Șteau (Centrul Național de Pregătire Tg. Mureș/ Viitorul Cluj), Darius Ghindovean (MSV Duisburg), Alexandru Negrean (Academia Gh. Hagi), Bogdan Călin (Academia Gh. Hagi)

Atacanți: Jovan Markovic (CS U Craiova), Alexandru Dumitru (Atletico Madrid), David Miculescu (UTA Arad), Daniel Toma (Dunărea Călărași)

Aceasta este prima acțiune de pregătire a reprezentativei Under 17, care în luna martie va juca la Turul de Elită al Campionatului European Under 17 – Anglia. Tricolorii vor face parte din Grupa 7, alături de Israel, Ungaria, și Slovenia. Turneul va fi găzduit de Ungaria și se va desfășura în perioada 22-28 martie 2018.