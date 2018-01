Comitetul Executiv al PSD s-a întrunit, aseară, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a tranşa situaţia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau să decidă dacă îi vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a făcut declaraţii politice înaintea ședinței, însă a dorit să nuanţeze declaraţia cu privire la autonomia Ţinutului Secuiesc: „Îmi menţin poziţia ca român că nu se poate vorbi despre autonomie în România, m-am referit la integritatea României, nu despre fluturarea nimănui”. „N-am dormit de 48 de ore. Partidul social democrat trece printr-o mare încercare (…) Eu cred cu tărie că Guvernul Tudose trebuie să rămână în funcţie”, a spus la venire Marian Oprişan, unul dintre susţinătorii făţişi ai lui Mihai Tudose. „Pentru mine, importantă e stabilitatea scenei politice, importantă e ţara, important e Partidul Social Democrat. PSD trece printr-o mare încercare, să dea Dumnezeu să ne dea mintea moldoveanului cea de pe urmă, mintea românului cea de pe urmă. Cetăţenii au avut încredere în noi şi avem o mare responsabilitate faţă de ei. Trebuie să construim spitale, autostrăzi, să plătim pensii şi salarii, să asigurăm liniştea şi ordinea publică. Eu cred că Guvernul României, condus de Mihai Tudose, trebuie să rămână în funcţie, cred că e nevoie de echilibru şi responsabilitate”, a declarat Marian Oprişan.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ieri, înainte de şedinţa Consiliului Executiv, că în ultimele zile a ascultat multe ieşiri publice şi în şedinţă va vota, ca de obicei, cu partidul, fără a preciza dacă asta înseamnă retragerea sprijinului faţă de Guvernul Tudose. „În toată perioada asta nu am ieşit. Doar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice. Voi vorbi la CEx. Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem”, a declarat Liviu Dragnea. Întrebat de posibila retragere a sprijinului faţă de Cabinetul actual, liderul PSD a răspuns: „Nu ştiu”. Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş, a declarat, înainte de şedinţa CEx al PSD, că dacă va fi necesară schimbarea guvernului pentru a fi linişte, se va întâmpla şi asta, dar scopul e acela de a fi unitate în PSD, nu tabere. Ajuns printre primii la şedinţa CEx, Codrin Ştefănescu a declarat că social-democraţii trebuie să ia o „decizie finală”, chiar dacă va fi nevoie să stea toată noaptea la partid. „Nu cred că vom discuta despre demiteri. Vom avea o şedinţă mai furtunoasă ca niciodată. Suntem toţi cu nervii la pământ. (…) Indiferent cât durează această şedinţă, vom ieşi cu o soluţie. Ultimele zile au fost cumplite. În mass media au apărut tot felul de ştiri pe surse, au fost tot felul de declaraţii ale colegilor mei. A curs cu scrisori şi luări de poziţie. Azi e obligatoriu să găsim soluţia finală. Intru cu speranţa că trebuie să ne aducem aminte de zilele în care am fost uniţi”, a declarat Codrin Ştefănescu. Înainte de ședința de aseară, surse social-democrate susțineau că premierul Mihai Tudose se

bucură de sprijinul parlamentarilor din cel puţin zece filiale, printre care Vrancea, Constanţa, Buzău şi Dâmboviţa, astfel că o eventuală moţiune de cenzură introdusă la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea şanse de izbândă.

Potrivit surselor citate, Mihai Tudose se bucură de sprijinul filialelor care au obţinut cei mai mulţi parlamentari la alegerile din 2016. ”Practic, oamenii lui Liviu Dragnea nu au nicio şansă să formeze un alt guvern, fiindcă în Parlament nu trece moţiunea de cenzură. Nu avem o situaţie similară cu cea în care a căzut guvernul Grindeanu”, au mai spus, aseară, sursele amintite.