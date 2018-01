Cu internaţionalul Alexandru Ioniţă, trimis sub comanda lui Marius Măldăraşanu la formaţia de Liga a III-a, „satelitul” Astrei s-a reunit ieri dimineaţă la Ploieşti, efectuând şi primul antrenament pe terenul din cartierul „9 Mai”.

Au participat 27 de jucători, alţi câţiva fiind învoiţi, o serie de jucători de la grupele de juniori ale clubului, plus câţiva tineri fotbalişti aduşi de la alte cluburi pentru a fi testaţi, urmând să se antreneze sub comanda tehnicianului mai sus menţionat, săptămâna aceasta. Iar săptămâna viitoare, când se va efectua un cantonament centralizat, la stadionul „Astra”, din Cartierul de Vest al Ploieştiului, vor rămâne, în linii mari, doar cei pe care se va miza în retur.

Printre cei care s-au prezentat la antrenamentele Astrei au apărut câteva nume noi, Victor Rogoza (ex Viitorul Constanţa), Marinescu (Celta Braşov), Ricardo Condrea, Chirilă (ambii, ultima dată legitimaţi la CS Cornu) , Al.

Gheorghe (revenit de la Unirea Urlaţi), Roman (revenit de la Metaloglobus), Toader, Ilie (juniori), completând lista celor prezenţi, listă care se va mai modifica, zilele următoare, când este aşteptat şi Mark Khalil la antrenamente (acesta fiind învoit în prima zi de pregătiri).

Astra va „combina” antrenamentele pe teren cu pregătire în sala de forţă de la propriul stadion şi şedinţe de pregătire pe terenurile sintetice de la parcul „Vest”, unde sunt programate şi majoritatea meciurilor amicale, primul fiind chiar vineri, când vor da replica unei „echipe mixte” formate din jucători de la prim-divizionara judeţeană Unirea Urlaţi şi jucători de la Centrul de Copii şi Juniori.