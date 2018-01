Mijlocaşul Cristian Andor a fost noutatea zilei de ieri, acesta prezentându-se la antrenamentul Petrolului, programat dimineaţă. Cu ceva probleme la Mioveni, care încă nu şi-a reluat pregătirile, jucătorul are şanse mari să rămână sub comanda lui Romulus Ciobanu, mai ales că acesta şi-a reziliat ieri înţelegerea cu formaţia argerşeană şi a semnat imediat un angajament cu Petrolul.

Andor – 28 de ani, 11 meciuri şi 1 gol pentru CS Mioveni, în eşalonul secund – are, până acum, în CV echipe precum UTA, Luceafărul Oradea, FC Bihor, FC Braşov, şi aproape 100 de meciuri în eşalonul secund, unde va ajunge, foarte probabil, şi cu Petrolul, din vară!

Altfel, galben-albaştrii s-au pregătit ieri în sala de forţă, până la plecarea în primul cantonament urmând să mai apară unele schimbări în lot, la ambele „capitole”, veniri şi plecări.