V. Stoica

Agenția Națională pentru Locuințe a recepționat, în urmă cu câteva zile, 69 de apartamente, construite la Sinaia și amplasate pe „Intrarea Lalelelor“. Cu un regim de înălțime parter plus trei etaje și mansardă, noile blocuri ANL cuprind apartamente destinate închirierii, fiind cele mai multe unități locative recepționate de ANL în Sinaia în ultimii ani. Potrivit reprezentanților Agenției, până în prezent, în Sinaia, au fost finalizate, în total, 99 de apartamente în cadrul Programului ANL de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în amplasamentul din str. Brândușelor, Platou Izvor.

Pe de altă parte, la nivelul județului Prahova, ANL a finalizat, în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 749 de unități locative și are în lucru alte proiecte care vizează construirea de noi blocuri în orașe ale județului, printre care se regăsesc Vălenii de Munte și Azuga.

Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a fost lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenției de către autorităţile publice locale, beneficiarii fiind tineri între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinţă. Accesarea se face prin depunerea de cereri la primării, care urmează să întocmească listele de repartiţii.

În prezent, în urma ultimelor modificări legislative, locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate de chiriași, după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare egale către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin Programul „Prima Casă“ sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii. Valoarea de înlocuire care se utilizează în prezent la calcularea de către autoritățile publice locale a prețului de vânzare al locuințelor, stabilită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3776 din 02 august 2017 și valabilă până la data publicării următorului ordin în Monitorul Oficial al României, este de 1.600,20 lei/metru pătrat, inclusiv TVA.