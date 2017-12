Marian Dima

Fotbalul amator la nivel de seniori a luat vacanţă, sâmbătă şi duminică fiind programate ultimele partide oficiale din 2017, odată cu disputarea meciurilor contând pentru turul V al Cupei României, dar şi o restanţă din Liga B.

A fost spectacol, în Cupa României, pe multe terenuri din judeţ, împerecherea formaţiilor ajunse în această fază a competiţii pe criterii geografice ducând la adevărate derbiuri locale.

Cel mai echilibrat joc, decis la loviturile de departajare, a fost cel dintre Rapid Sălciile şi Voinţa Ciorani, oaspeţii impunându-se cu 5-4, după 120 de minute de joc şi lovituri de la punctul cu var, primele 90 de minute încheindu-se la egalitate, scor 1-1.

Un alt meci cu o desfăşurare “de film” a fost cel de la Câmpina, unde Sportul Câmpina a pierdut cu 5-4 meciul cu Petrolul Băicoi, după ce, la un moment dat, undeva pe la jumătatea reprizei secunde, gazdele conduceau cu 3-0, primind apoi, în ultimele 20 de minute, 5 goluri şi ratând calificarea!

Şi la Puchenii Mari a fost un meci aprig, după ce oaspeţii – AS Strejnic, au condus cu 2-0, din două lovituri de pedeapsă, până la urmă, gazdele să reuşească egalarea, iar în prelungiri – calificarea, scor 3-2!

Au fost şi probleme

Ultimele partide oficiale au adus şi destule probleme, singurele grave, din punct de vedere al violenţei, fiind la Corneşti – Dâmboviţa, acolo unde oaspeţii partidei Unirea Brăteşti – Unirea Cocorăştii Colţ (scor 1-0) au creat probleme. Fosta echipă din Liga A, gruparea din Corneşti, este acuzată că a provocat pagube materiale la vestiare, după meci, rupând „ce le-a ieşit în cale”!

În rest, să consemnăm şi că am avut parte de o neprezentare, echipa lui Adrian Modrişan – Intersport Filipeşti – preferând să nu se deplaseze la Brazi, un meci „ciudat” fiind şi CS Măneşti Băltiţa – ACS Viitorul Ariceşti, scor 8-4, joc în care oaspeţii nu au mai putut continua jocul, în repriza secundă, când au rămas în doar 6 jucători pe teren!

Liga A intră în „scenă” în martie

Echipele calificate din acest tur al Cupei României – faza judeţeană – vor da piept, la anul, în martie 2018, cu grupările din Liga A Prahova, care vor intra şi ele în competiţia surprizelor. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova a stabilit, deja, „orientativ” startul meciurilor oficiale în 2018, sâmbătă – 3 martie – urmând să se joace „şaisprezecimile”, desigur, cu rezerva condiţiilor meteo de la acel moment, o săptămână mai târziu urmând să se reia şi primul eşalon judeţean.

Până atunci, AJF pune la punct desfăşurarea ultimei competiţii juvenile – tradiţionala întrecere „Cupa Moş Crăciun”, al cărei program îl veţi putea citi în ediţia noastră de mâine.

Rezultatele turului V din Cupa României, faza judeţeană

Steaua Sângeru- Ştiinţa Albeşti 1-3

C.S.Brazi Negoieşti – Intersport Filipeşti 3-0 (neprezentare)

Olimpia Cireşanu – Rapid Mizil 0-4

C.S.Brazi Popeşti – Rapid Ibrianu 4-2

AS Starchiojd – Tinereţea Izvoarele 3-2

Olimpia Gornet Cricov – CSC Berceni 1-4

Voinţa Vărbilău – CS Scorţeni Bordeni 2-1

Progresul Aluniş – Brădetul Ştefeşti 2-5

CS Măneşti Băltiţa – ACS Viitorul Ariceşti 8-4 ( joc întrerupt în min. 67, când oaspeţii au rămas în 6 jucători)

Unirea Brăteşti – Unirea Cocorăştii Colţ 1-0

Viitorul Puchenii Mari – AS Strejnic 2-2

(3-2, după prelungiri)

AS Potigrafu – Petrolul Ologeni 2-3

Viitorul Proviţa – Carpaţi Sinaia 4-0

Muntenii Câmpina – CS Valea Doftanei 3-2

Stejarul Goruna C. Mislii – Real Rio Cocoşeşti 1-5

Sportul Câmpina – Petrolul Băicoi 4-5

Rapid Sălciile – Voinţa Ciorani 1-1

(4-5 după loviturile de departajare)

Restanţă în seria Sud

Săptămâna trecută a fost programată şi o ultimă restanţă a sezonului, meciul dintre Muntenia Blejoi şi Tineretul Poienarii Burchii. Contând pentru Seria Sud a Ligii B Prahova, etapa a II-a, partida disputată pe stadionul din Blejoi, s-a încheiat cu scorul de 5-1 pentru gazde, care, prin acest rezultat au “săltat” două locuri în clasament depăşind la golaveraj chiar adversara de sâmbătă.

Clasament Liga B, seria Sud

1. Sportul Câmpina 15 12 1 2 46-14 37

2. AS Muntenii Câmpina 2016 15 10 1 4 41-27 31

3. Avântul Măgureni 15 9 3 3 35-24 30

4. AS Româneşti 14 9 0 5 49-29 27

5. Prahova Nedelea 15 8 2 5 45-29 26

6. CS Măneşti 2013 15 7 2 6 33-27 23

7. CS Brazi Popeşti 14 6 4 4 31-23 22

8. Stejarul Goruna C. Mislii 15 6 4 5 40-37 22

9. AS Potigrafu 15 6 1 8 34-38 19

10. CS Cornu 2 15 6 1 8 32-45 19

11. AS Muntenia Blejoi 15 5 2 8 33-39 17

12. Tineretul P. Burchii 15 5 2 8 30-42 17

13. Unirea Călineşti 2016 15 4 3 8 29-36 15

14. CS Brazi 2 14 4 1 9 19-39 13

15. NG Brătăşanca 14 4 0 10 26-52 12

16. Unirea Brăteşti 15 2 3 10 21-43 9