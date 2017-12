Petre Apostol

După ce în sezonul trecut SCM U Craiova aducea speranţe în privinţa viitorului voleiului masculin românesc, măcar în competiţiile inter-cluburi, în acest an competiţional campionatul din România îşi arată limitele. Iar limitele din prezent sunt foarte scăzute, în comparaţie cu ceea ce se joacă la nivel european.

Echipa din Craiova înregistra un parcurs bun pentru o formaţie din România în Liga Campionilor, fiind foarte aproape de calificarea în playofful competiţiei, deşi a fost într-o grupă complicată.

Acum, însă, România nu mai are nicio echipă înscrisă în Liga Campionilor, iar în celelalte competiţii, cu o singură excepţie, formaţiile din campionatul românesc au arătat destul de şters, inclusiv Tricolorul LMV Ploieşti, una dintre pretendentele la titlul naţional şi care are în componenţă trei jucători care erau titulari la SCM U Craiova în sezonul trecut. Doar Steaua Bucureşti a obţinut o victorie pe plan internaţional, în CEV Challenge Cup (16-imi), dar într-o confruntare cu o formaţie modestă din Slovacia, KDS-sport Kosice.

Aşadar, deşi se anunţa un campionat care să depăşească nivelul sezonului anterior, se dovedeşte că nu este chiar aşa, dar şi că este departe de ceea ce înseamnă volei de mare calitate.