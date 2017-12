N. Dumitrescu

Liviu Pop, ministrul Educaţiei, prezent ieri în Prahova cu ocazia inaugurării unei grădiniţe la Vălenii de Munte, a anunţat că, de la anul, vor intra în vigoare schimbări majore în ceea ce priveşte plata salariilor profesorilor. Anunţul a fost făcut la doar o zi după ce în şedinţa de miercuri a Guvernului s-a discutat şi o ordonanţă care reglementează circuitul banilor pentru plata salariilor angajaţilor din sistemul de învăţământ, între Ministerul Educaţiei – inspectoratele şcolare – unităţile de învăţământ. Odată cu aceste modificări, a motivat ministrul, vor fi evitate problemele care au fost înregistrate în ultima perioadă, respectiv marile întârzieri la plata salariilor, primăriile invocând lipsa banilor. Pe de altă parte, încântat de grădiniţa “Cei cinci elefănţei” de la Vălenii de Munte, a cărei panglică inaugurală a fost tăiată în prezenţa sa, ministrul a mai anunţat că sunt în lucru şi alte modificări în domeniul Educaţiei, una dintre acestea fiind rescrierea programei şcolare pentru liceu, plecând de la faptul că este încărcată şi neadaptată.

Aflat în Prahova, la Vălenii de Munte, cu ocazia inaugurării unei grădiniţe, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat că începând de anul viitor vor intra în vigoare o serie de modificări. Astfel, una dintre schimbări, şi cea mai importantă, este cea care vizează circuitul banilor pentru plata profesorilor. “După o serie de discuţii cu premierul, în şedinţa Guvernului de ieri (n.n. – de miercuri) a fost analizată o Ordonanţă care va aduce o serie de schimbări în circuitul banilor pentru plata celor din învăţământ. Concret, începând cu

1 ianuarie 2018, circuitul va fi următorul: Ministerul Educaţiei – inspectoratele şcolare – instituţiile de învăţământ. În ceea ce priveşte banii pentru cheltuielile materiale necesare în şcoli, circuitul va fi Ministerul de Finanţe – consilii locale”, a declarat ministrul Educaţiei la Vălenii de Munte. În opinia sa, aceste modificări ar urma să elimine o serie de blocaje financiare cu care s-au confruntat, în ultima perioadă, primăriile, care au reclamat că, din cauza unor sincope financiare, nu s-a putut face, la zi, plata salariilor profesorilor, existând cazuri în care întâzierile au fost şi de câteva luni.

Pe de altă parte, acesta a mai anunţat că o serie de reforme vor fi aplicate şi în ceea ce priveşte actul educativ. Concret, acesta a menţionat că, după mai bine de 20 de ani, Ministerul Educaţiei este în faza de rescriere a programei şcolare pentru liceu, având în vedere că aceasta este “încărcată şi neadaptată”.

„Cei cinci elefănţei”, cea mai nouă grădiniţă din judeţ

Prin urmare, forfotă mare, ieri, la cea mai nouă grădiniţă din Vălenii de Munte, a cărei denumire este împrumutată din alte ţări, mai calde – “Cei cinci elefănţei”, animăluţele, în miniatură, de culoare verde, fiind montate, la vedere, în şir indian, şi pe unul dintre zidurile clădirii. Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a fost invitatul special pentru inaugurarea investiţiei, acesta tăind panglica inaugurală alături de doi copii îmbrăcaţi în costume populare, mai mult decât atât, din protocolul de primire nelipsind pâinea şi sarea.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți reprezentanți din conducerile Inspectoratului Școlar Județean, ai Consiliului Județean Prahova, ai Instituției Prefectului Prahova, ai Primăriei Vălenii de Munte. Iar oficialul guvernamental a fost încântat până peste poate de această primire, având în vedere că acesta s-a prezentat gazdelor, inclusiv copiilor, foarte familiar, de la caz la caz, Liviu sau Liviu Pop, ministrul Educaţiei. Cert este că, după ce a intrat în mai toate sălile de clasă ale grădiniţei, pline de dulăpioare, scaune şi mese în miniatură, încărcate, la tot pasul, de jucării şi diverse figurine, inclusiv în băi, dar şi în dormitoare, în care erau înşirate, ca la armată, pătuţurile, ministrul s-a arătat foarte încântat de ceea ce a văzut, felicitând autorităţile locale şi pe cele judeţene pentru realizarea acestei investiţii. Aşa se face că, începând de astăzi, 40 de copii, având între 2 şi 4 ani, vor fi extrem de norocoşi, pentru că în realizarea lucrărilor s-a ţinut cont de respectarea tuturor normelor în vigoare legate de suprafaţa necesară unui copil pentru joacă, activităţi la clasă, spaţiu pentru dormit, pentru servirea mesei etc. Mai mult decât atât, unitatea de învăţământ are în dotare şi un spaţiu generos de joacă, în curte, unde și toboganele sunt în formă de… elefănţei, precum este denumirea instituţiei.

Lucrările au durat un an şi jumătate, valoarea totală fiind de 2,2 milioane de lei, realizarea fiind posibilă în baza unui parteneriat încheiat între Consiliul Local Vălenii de Munte şi Consiliul Judeţean Prahova.