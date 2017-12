25 de juniori, printre care şi trei ploieşteni, au participat ieri, la Centrul Național de Fotbal Buftea, la o acțiune de selecție la categoria de vârstă U17, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2001. Sub comanda selecționerului echipei naționale Under 17 a României, Sorin Colceag, au fost chemați 25 de juniori, doi fotbalişti ai clubului Petrosport Ploieşti – fundaşul Ovidiu Costache şi atacantul Andrei Stancu – bifând această selecţie unde, de asemenea, un fost coleg de generaţie al celor doi, format tot la clubul Petrolul, Iulian Ilie – a fost şi el chemat. Ilie evoluează în prezent la Sportul Snagov, debutând în eşalonul secund sub comanda lui Valeriu Răchită, după ce a început sezonul în tricoul “satelitului” Astrei, antrenat de Marius Măldărăşanu.

Iată jucătorii convocați pentru acțiunea de selecție:

Portari: Andrei Gorcea (CN Târgu-Mureș), Ștefan Fara (Dinamo București)

Fundași: Marcel Chiorean (Sporting Juniorul Vaslui), Andres Dumitrescu (FC Pitești 2008), Ovidiu Costache (Petrosport Ploiești), Loren Niță (CN Târgu-Mureș), Călin Ionuț (Academia Gheorghe Hagi), Laurențiu Ardelean (FCSB), Daniel Isac (UTA Arad), Vlăduț Ștefănescu (Academia Gheorghe Hagi), Alex Georgescu (Academia Gheorghe Hagi), Alexandru Catrici (Becicherecul Mic), Răzvan Ilan (CN Târgu-Mureș),

Mijlocași: Denis Rusu (LPS Bihor), Emilian Pacionel (FCSB), David Miculescu (UTA Arad), Octavian Cracea (Sporting Juniorul Vaslui), Mihai Manole (Dinamo București), Matyas Mathis (AFK Csikszereda), Iulian Ilie (Sportul Snagov), George Iancu (FC Voluntari), Sebastian Cotrau (Sorumsand/Norvegia)

Atacanți: George Boștină (CS U Craiova), Alexandru Bodea ( FCSB), Andrei Stancu (Petrosport Ploiești)

Golgheterul Astrei II joacă împotriva Italiei

Şi reprezentativa Under 18 a României efectuează un stagiu de pregătire în perioada 5-13 decembrie, care se va finaliza cu o partidă amicală împotriva selecționatei similare a Italiei.

Naționala pregătită de Florin Bratu se va antrena la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia până pe 11 decembrie, când are programată deplasarea în Italia, iar pe data de 13 decembrie, începând cu ora locală 14:30, tricolorii U18 vor juca împotriva naționalei U18 a Italiei, pe stadionul “Enrico Rocchi” din Viterbo, Lazio.

În lotul convocat de antrenorul Florin Bratu pentru această acțiune se regăseşte şi Ovidiu Chiriac – golgeterul echipei ploieştene de Liga a III-a, Astra 2.