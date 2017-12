Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, la sfârșitul săptămânii trecute, că formaţiunea sa va susţine toate demersurile necesare pentru declanşarea alegerilor anticipate, întrucât PSD nu mai are legitimitate, iar programul de guvernare actual nu mai are legătură cu cel din campania electorală. „Susţinem anticipatele. PSD nu mai are legitimitate. Programul de guvernare nu mai are legătură cu cel prezentat în campanie, cu minciunile gogonate pe care le-au susţinut atunci. Întoarcerea la popor e naturală”, a spus Orban. „Vom susţine toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate”, a adăugat liderul PNL, în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri trasmisă live pe Facebook. Orban a precizat că PSD s-a erodat foarte mult în primul an de guvernare şi şi-a exprimat neîncrederea că, din cauza acestei erodări, va reuşi să ducă la bun sfârşit mandatul de patru ani.