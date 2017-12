Violeta Stoica

Din ianuarie 2016 și până în această lună, peste 400 de persoane și familii din Ploiești și zonele adiacente aflate în dificultate au beneficiat de sprijin pentru integrare socială, educațională și profesională, în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru familii din zone dezavantajate”, coordonat de Organizația Umanitară Concordia și cofinanțat printr-un grant elvețian, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, cu o sumă de peste 157.000 de franci elvețieni.

„Proiectul a avut mai multe categorii de beneficiari, cu vârste și nevoi sociale diferite. Pe durata proiectului am lucrat cu profesori din mai multe instituții școlare, am derulat campanii de informare și am organizat echipe de teren formate din specialiști pentru a identifica persoanele care aveau nevoie de sprijin. Astfel, am desfășurat pe durata celor doi ani o serie de activități, de la suport educațional până la sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă sau asistență în vederea accesării unor servicii publice. Așa cum este tradiția organizației, nu a existat un pachet standardizat de servicii sociale, ci am oferit pentru fiecare caz în parte asistența care a fost necesară”, a declarat Valentina Ion, manager proiect.

Timp de doi ani, în Centrul de servicii pentru copii și familii Casa Alexandra, al Organizației Concordia, au primit asistență educațională peste 70 de copii, de la cei de vârstă preșcolară până la cei de liceu. Elevii și-au putut face temele pentru acasă cu ajutorul pedagogilor implicați în proiect, primind, unde a fost cazul, asistență în vederea recuperării carențelor școlare, consiliere psihologică și consiliere logopedică. Copiii au fost implicați în diverse activități extrașcolare, precum excursii, vizite la muzee, tabere, participări la diverse spectacole artistice, cor, dans de societate, pantomimă, quilling etc.

Tot prin intermediul acestui proiect s-au asigurat servicii de consiliere și informare pentru găsirea unui loc de muncă pentru mai mult de 240 de adulți, iar pentru 95 de familii din Ploiești și din localitățile limitrofe au fost oferite servicii de specialitate, cu ajutorul echipei mobile formate din asistent medical, asistent social, operatori de teren și consilier profesional.