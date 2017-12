CNAIR susţine că execuţia lucrării va fi finalizată în doar patru luni

Violeta Stoica

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat, în cele din urmă, la doi ani de la deschiderea procedurii de achiziție, contractul pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire a orașului Comarnic. Vestea, primită cu scepticism de către mulți dintre locuitorii din zona Văii Prahovei, ar putea fi la prima vedere extrem de bună pentru șoferii care s-au obișnuit să meargă cu 0,5 km la oră și bară la bară în perioadele de vârf de trafic.

Strangulările de la Comarnic și de la Bușteni sunt cele două mari probleme ale drumului național cel mai frecventat de turiștii care merg pe Valea Prahovei în perioada sărbătorilor. Pe 5 decembrie, după un an și jumătate de la deschiderea ofertelor, CNAIR a parafat contractul pentru prima dintre centurile ocolitoare, aceea de la Comarnic, cu o valoare impresionantă pentru cei nici trei kilometri de drum: 17 milioane de lei fără TVA.

Contractul a fost încheiat între CNAIR și asocierea Next Level Europe SRL – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, cei care au spus că vor presta serviciile și lucrările contra sumei de 17,04 milioane de lei, de altfel cel mai mic preț ofertat de participanții la procedura de achiziție. Durata de derulare a contractului va fi de 31 de luni (trei luni perioada de proiectare, patru luni durata de execuție și 24 de luni perioada de notificare a defecțiunilor), ceea ce înseamnă că, anul viitor, mult-așteptata centură ocolitoare a orașului Comarnic (în lungime de doi kilometri și 850 de metri) ar trebui să fie gata.

Pe lângă cele șapte luni în care să fie realizate proiectarea și execuția lucrărilor, în contract este specificată și perioada de notificare a defecțiunilor, de 24 de luni, doi ani în care se acordă garanția de către antreprenor lucrărilor executate, în acest interval de timp acesta având obligația să remedieze eventualele probleme apărute la viitoarea centură a orașului Comarnic.

Ceea ce ar fi de dorit, însă totul depinde cât de mult se va implica și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – beneficiarul lucrării – în urmărirea tuturor etapelor, în special aceea de proiectare și de execuție. Surprinzător este termenul de execuție a lucrărilor – de numai patru luni, în timp ce pentru proiectare s-a stabilit ca în trei luni să fie finalizată documentația. Dacă va fi gata în termenul stabilit prin contract acest drum care să degreveze DN1 de aglomerația din zona orașului Comarnic, ar fi o adevărată performanță pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care este printre instituțiile de stat “ghinioniste” la capitolul finalizare a achizițiilor și, mai ales, a lucrărilor de mare infrastructură…

În martie 2016, au fost înregistrate opt oferte depuse de următorii operatori economici pentru contractarea serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor de construire a variantei ocolitoare pentru Comarnic: Asocierea S.C. Triscari Construtioni S.R.L. – S.C. Granchi S.R.L. – S.C. Servizi Integrati All’Ingegneria S.R.L. – S.C. Institutul de Cercetări În Transporturi – Incertrans S.A.; Asocierea S.C. Telor Invest S.R.L. – S.C. Pro Cons XXI S.R.L.; Asocierea S.C. Alpenside S.R.L. – S.C. Eurocerad International S.R.L.; S.C. Drumuri și Poduri Gheorghieni S.R.L.; Asocierea Tableros Y Puentes S.A. (TAPUSA) – Construcciones Vera S.A.U.- S.C. Erre.VI.A Ricerca Viabilita Ambiente S.R.L.; Asocierea Next Level Europe SRL – Eurostrade S.R.L. – Groma Societa Di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata; Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A. – S.C. Copisa Constructii S.R.L. – S.C. Infra Sistem Proiect S.R.L. și Asocierea Secol S.A. – Secol Romania S.R.L. – S.E.C.O.L. S.p.A.

A fost declarată câștigătoare asocierea cu care, de altfel, s-a și semnat contractul de 17 milioane de lei, pentru că această ofertă a avut prețul cel mai mic.

Studiile de fezabilitate finalizate pentru cele două centuri ocolitoare ale orașelor Comarnic și Bușteni au fost realizate de o singură firmă, Egis România. Concluzia comună celor două studii arată că “în urma analizei traficului actual și a perspectivei pe ansamblul rețelei, rezultă că varianta de ocolire a orașului Comarnic (n.n. – același lucru fiind valabil și pentru cea de la Bușteni) va ajunge la nivelul maxim de încărcare a acesteia în anul 2025, anul în care, teoretic, va fi dată în exploatare autostrada Brașov-Comarnic. După acest an, numărul total de vehicule va scădea considerabil atât pe varianta de ocolire Comarnic, cât și pe Drumul Național 1, ajungând să se asigure capacitatea de circulație a acestora la un nivel recomandat până în anul 2032 și un nivel admisibil după aceea”.

La teorie și la proiecte stăm bine. Rămâne de văzut dacă, anul viitor, se va circula într-adevăr pe centura ocolitoare a Comarnicului și dacă acest nou obiectiv de infrastructură va descongestiona în vreun fel traficul rutier de pe DN1, la intrarea pe Valea Prahovei.