Consilierea şi orientarea şcolară trebuie îmbunătăţită, iar structura examenului de bacalaureat şi perioada de susţinere a acestuia trebuie regândite, susţine ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, într-o postare pe Facebook. Ministrul a prezentat și o statistică a absolvenţilor de liceu şi a celor care au promovat Bacalaureatul. „Datele statistice indică următoarele: În anul şcolar 2014-2015 am avut 191.447 absolvenţi ai învăţământului liceal; dintre aceştia 154.420 (80.66% dintre ei) s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar 110.742 (57.84%) au promovat acest examen. În anul şcolar 2015-2016 am avut 151.504 absolvenţi ai învăţământului liceal; dintre aceştia 122.306 (80.73% dintre ei) s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar 89.852 (59.31%) au promovat acest examen. În anul şcolar 2016-2017 am avut 152.526 absolvenţi ai învăţământului liceal; dintre aceştia 122.990 (80.64%dintre ei) s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar 94.384 (61.88%) au promovat”. Acesta a mai precizat că, în ultimii trei ani, 495.477 de elevi au finalizat liceul şi 294.978 au promovat examenul de bacalaureat.

„Nu am luat în calcul elevii care nu au promovat liceul sau au abandonat şcoala în această perioadă şi nici pe cei care au absolvit şcoala profesională. Au avut cei 200.000 de elevi un traseu educaţional corect sau greşit? Ce facem în mediul familial, şcolar, economic sau social pentru a îmbunătăţi parcursul educaţional al copiilor? Din punctul meu de vedere consilierea şi orientarea şcolară trebuie îmbunătăţită, iar structura examenului de bacalaureat şi perioada de susţinere a acestuia trebuie regândite”, precizează Liviu Pop.

Ministrul Educaţiei mai spune că viitoarele decizii le va lua doar „după consultări publice serioase”.