N. Dumitrescu

Nici nu s-a stins bine ecoul agitaţiei care a fost de Crăciun în staţiunile montane din Prahova că “povestea”, inclusiv aglomeraţia de pe DN1, o ia de la capăt. Practic, pentru acest sfârşit de an, senzaţia va fi că toate drumurile duc către Valea Prahovei, explicaţia fiind că la Sinaia, Buşteni şi Azuga se poate schia, iar pentru petrecerea de Revelion, spaţiile de cazare sunt rezervate în proporţie de aproape 100%. Încă de miercuri, pe DN1,în sensul către munte, se formaseră deja coloane de maşini, semn că unii dintre turişti şi-au programat vacanţa astfel încât, înainte de a marca noaptea dintre ani, să poată să ajungă şi pe pârtii, fie cu schiurile, fie cu săniile. Sezonul de schi 2017-2018 s-a deschis oficial în toate staţiunile de pe Valea Prahovei. La Sinaia, împătimiţii sportului alb s-au putut bucura de zăpadă încă din primele zile ale lunii decembrie, la Azuga festivalul “Winterfest” a debutat pe 23 decembrie chiar cu deschiderea noului sezon de schi, evenimentele specifice sezonului de iarnă urmând să se desfăşoare până în februarie 2018, iar la Buşteni startul pe pârtia Kalinderu s-a dat miercuri seară.

Pentru împătimiţii sportului alb, Valea Prahovei poate fi considerată destinaţia perfectă, având în vedere că în toate staţiunile se poate schia, miercuri având loc deschiderea oficială a sezonului de iarnă 2017-2018 şi pe pârtia Kalinderu, la Buşteni. Pârtia Kalinderu I are o lungime de 1.390 m şi lăţimea medie de 40 m, iar Kalinderu II – o lungime de 1300 m, lăţimea medie fiind de 60 m, ambele pârtii fiind deservite de un telescaun debraiabil de

4 locuri tip Leitner. La Azuga, noul sezon de schi s-a deschis pe data de 23 decembrie, Primaria Azuga, organizând în parteneriat cu Yanis Music & Film, în intervalul decembrie 2017 – februarie 2018, o serie de evenimente specifice sezonului de iarnă, o alternativă de petrecere a timpului liber în această perioadă a anului, când, în zonă, sunt aşteptaţi foarte mulţi turişti, inclusiv pentru petrecerea Revelionului. Astfel, în cadrul festivalului “Winterfest” sunt programate concerte în aer liber, activităţi recreative, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, concursuri cu premii surpriză, campanii de sprijinire a copiilor pentru iniţierea în sporturile de iarnă etc. Astfel, pe data de 30 decembrie va avea loc concursul “Miss & mister Winterfest Azuga”, în cadrul căruia concurenţii vor fi supuşi şi unei probe de slalom, aprecierea fiind realizată atât în funcţie de rapiditatea cu care termină proba, cât şi de originalitatea costumaţiei.

Pe 31 decembrie va avea loc un spectacol de muzică şi lumini, în noaptea dintre ani pârtia Sorica urmând să fie inundată de lumini şi focuri de artificii. Pe 1 ianuarie 2018, între orele 16:30 – 18:30, pe scena amplasată la baza pârtiei va concerta Florin Vasilică, organizatorii pregătind surprize pentru toţi cei care îşi sărbătoresc ziua numelui, de Sf. Vasile. Pe 2 ianuarie sunt programate activităţi recreative destinate familiilor cu copii în grupa de vârstă 3-7 ani, în cadrul concursului “Cel mai original om de zapadă”.

Seria evenimentelor Winterfest Azuga 2017-2018 se încheie cu perioada 3-11 februarie 2018 când, în fiecare zi, scena amplasată la baza pârtiei Sorica va fi ocupată de DJ, cântăreţi, animatori, organizatori de concursuri distractive menite să creeze o atmosferă provocatoare pentru toţi turiştii care doresc să se bucure din plin de beneficiile unei vacanţe de iarnă. Trebuie menţionat însă faptul că se poate schia şi la Sinaia, Gondola Sinaia având deja program cu publicul. Aşa cum s-a anunţat, cele mai bune pârtii se găsesc la Cota 2000: Lăptici 1 și 2, Valea Soarelui, Variantă și Valea Dorului 1 și 2. Pârtia Nouă (1400 – 1000) este practicabilă până la stația de sus a teleschiului.