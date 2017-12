În România, unul din zece copii se naşte prematur şi are nevoie de asistenţă medicală adecvată încă din primul minut de viaţă, pentru a supravieţui şi pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă faţă mediului extern, arată Organizaţia „Salvaţi Copiii”, într-un comunicat transmis ieri AGERPRES.

Sursa citată precizează că, potrivit raportului „WHO Born too soon”, 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor.

„Principala cauză de mortalitate infantilă este prematuritatea, care înregistrează o creştere semnificativă în aproape toate ţările lumii. Copiii prematuri au mari şanse de supravieţuire, dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziţie aparatură medicală adecvată unei intervenţii rapide. În Uniunea Europeană, România se menţine pe primul loc în topul ţărilor cu una dintre cele mai mari rate de mortalitatea infantilă, cu o rată de 7,3 la 1.000 de nou-născuţi vii în 2016, faţă de media UE care este de 3,7 la mie”, se arată în comunicatul Salvaţi Copiii.

Organizaţia precizează că în regiunea sud-est, rata mortalităţii infantile este, în medie, de 9,2 la mia de nou-născuţi vii, mai ridicată decât în 2015. În judeţul Tulcea rata mortalităţii infantile a scăzut considerabil (11,8 la mie în 2016, faţă de 15,2 la mie în 2015), însă rămâne una dintre cele mai ridicate din ţară. Judeţele Brăila şi Galaţi marchează o creştere semnificativă a ratei mortalităţii infantile, unde, în 2016, aceasta a ajuns la 10,6 la mie, faţă de 5,7 la mie în 2015 (Brăila) şi 9,7 la mie faţă de 6 la mie în 2016 (Galaţi). Judeţul Buzău păstrează valori similare cu anul trecut, respectiv 8,2 la mie.

Organizaţia „Salvaţi Copiii România” a dotat, în această regiune, cu 35 de echipamente medicale, imperios necesare supravieţuirii nou-născuţilor, secţiile de neonatologie din localităţile Brăila, Buzău, Constanţa, Mangalia, Galaţi, Tulcea, Adjud, Focşani. În total, investiţia s-a ridicat la 208.000 de euro, precizează sursa citată.

Conform comunicatului, în ultimii şase ani, Salvaţi Copiii România a investit peste trei milioane de euro în dotarea a 77 de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din 39 de judeţe ale ţării, cu aproximativ 380 de echipamente medicale, care au ajutat la supravieţuirea a peste 31.000 de copii.