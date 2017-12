S-a văzut, în ultima reuniune de pe Hipodromul Ploieşti, că pentru a avea curse competitive, care să atragă, este nevoie de cai mai mulţi la start! Simplu! Este o idee de luat în seamă aceasta: în programul anului 2018 să se încerce impunerea unor grile de start în care numărul de cai minim admis pentru “a se aproba” o cursă să nu mai fie de 5! Avem un exemplu şi în ultima duminică – premiul “Răsunet”, în care, dintre cei 5 trăpaşi aflaţi la start, au terminat cursa doar 3 (2 au galopat), iar timpul, pe kilometru parcurs, între locul unu şi poziţia a treia – a fost de peste 10 secunde! Adică, zero competitivitate, nimic de văzut pentru spectatorii “neutri”, cei care trebuie atraşi în tribună! Or, în loc de două astfel de curse, fără “sare şi piper”, mai bine s-ar căuta soluţii pentru a vedea altceva! S-a simţit diferenţa imediat, în cele două curse “pe bani” – în care lumea a privit ecranul tabelei şi a discutat despre cursă şi la minute bune după ultima trecere a cailor prin faţa foto-finishului. Şi pentru că tot vorbim despre idei, poate că tocmai mutarea liniei de sosire în dreptul tribunei, pe cât posibil, nu în afara ei (nu cred că pe vreun hipodrom din Europa linia de sosire este unde se termină…scaunele!) ar aduce încă ceva în plus! Şi mai sunt multe de făcut, important este că, în sfârşit, parcă se vrea ceva!