Violeta Stoica

În fiecare an, apropierea Sărbătorilor de Iarnă declanșează o agitație fără margini în viața românilor. Prahovenii nu fac excepție, încă de la începutul acestei săptămâni marile magazine fiind luate cu asalt de cumpărători, care sunt dispuși să cheltuiască sume impresionante cu pregătirile pentru Crăciun și Anul Nou. Atât supermarketurile, cât și magazinele de cartier, dar în special zonele de aprovizionare cu produse alimentare sunt supraîncărcate, înghesuiala pe metru pătrat fiind în creștere în zilele premergătoare Crăciunului.

Un studiu dat publicității ieri arăta că românii sunt extrem de generoși atunci când vine vorba despre cheltuielile dinaintea Sărbătorilor de Iarnă, conform Mednet Marketing Research Center, reieșind că bugetul mediu total alocat pentru finalul de an 2017 este de nici mai mult, nici mai puțin de… 1.717 lei!

Și magazinele online au deschis robinetul promoțiilor ieșite din comun, unul dintre cele mai mari din țară oferind, ieri, timp de două ore, produse la prețuri promoționale.

Deși nivelul cumpărăturilor făcute prin intermediul marilor magazine online a crescut considerabil în ultimii ani, potrivit statisticilor, prahovenii preferă ca alimentele pentru pregătirea mesei de Crăciun să fie achiziționate tot din magazinele tradiționale, cot la cot cu alți cumpărători. Înghesuiala se remarcă zilele acestea în carmangerii, acolo unde se dau pur și simplu precomenzi pentru anumite tipuri de carne sau de preparate din carne.

Se remarcă, însă, apetitul tot mai crescut al românilor pentru cadourile de Crăciun cumpărate online, chiar dacă unele dintre comenzile făcute în această săptămână nu prea ar mai avea șanse să ajungă sub brad până la Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Cu toate acestea, ofertele venite pe ultima sută de metri din partea magazinelor online – așa cum s-a întâmplat ieri cu unul dintre cei mai mari comercianți virtuali din România – atrag prin prețurile promoționale promovate în prag de Sărbători.

Saltele ortopedice cu prețul de 539 de lei, redus de la 1744 de lei, ceasuri de mână cu prețuri scăzute de la aproape 1300 de lei la doar 419 lei, stocuri epuizate în numai două ore la televizoare, dar și la scaune de birou ergonomice și la alte tipuri de produse – cosmetice sau electrocasnice mici – au făcut, pare-se, furori printre cumpărători, din moment ce stocurile s-au redus considerabil ori s-au epuizat în cele două ore de promoție!

În afara acestor reduceri de prețuri, chiar și pentru perioade limitate de timp, spațiul online a fost asaltat de cumpărători, astfel că, așa cum se întâmplă de obicei în preajma sărbătorilor, firmele de curierat au fost în extazul comenzilor, dar și în nebunia aglomerației generate de multitudinea acestora.

Pe de altă parte, însă, trebuie ținut cont de o serie de recomandări pentru achizițiile online, făcute în perioada Sărbătorilor de Iarnă sau în orice altă perioadă a anului.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova atenționează asupra unor riscuri la care ne supunem atunci când facem cumpărăturile online, astfel că nu trebuie furnizate în nicun caz codul numeric personal, seria şi numărul de buletin, de la paşaport sau de la permisul de conducere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informaţii! Unul dintre cele mai importante lucruri sunt informațiile de pe card, iar cumpărătorul din magazinul online trebuie să urmărească obligatoriu dacă site-ul folosește o conexiune securizată (de tipul https://, ceea ce înseamnă că se folosește un protocol securizat, pentru că dacă apare http://, înseamnă că tranzacția este necriptată și, prin urmare, poate fi nesigură). Polițiștii spun că trebuie să se verifice în browser numele site-ului prin intermediul căruia se efectuează plata, pentru a observa dacă nu cumva este diferit faţă de site-ul original, iar accesarea site-ului să fie făcută direct şi nu prin link-uri primite prin e-mail.

Tot polițiștii prahoveni atenționează asupra modului în care se achită produsele achiziționate în magazinele tradiționale. Astfel, când se achită cumpărăturile, nu trebuie scoasă din portofel toată suma de bani, ci numai necesarul plăţii contravalorii produselor, iar la efectuarea plății cu cardul, codul PIN trebuie tastat cu atenție și discret, pentru a nu fi observat de alte persoane.



Nu în ultimul rând, pentru că furturile din buzunare şi genţi se comit în special în locurile aglomerate, oricine trebuie să verifice imediat buzunarul în care se țin obiecte de valoare sau bani, dar și interiorul genții, dacă în aglomerație este împins fără motiv de o altă persoană. Dacă se întâmplă acest lucru, există posibilitatea să fi fost deja victima unei diversiuni pusă la cale de un grup de hoți…

Studiile arată că românii sunt ahtiaţi după cumpărături la final de an

Apetitul românilor pentru cumpărături înainte de finalul anului – chiar dacă își aruncă de pe carduri sau din portofele chiar și ultimii bănuți – este de nestăvilit, dacă luăm în considerare rezultatele unui studiu dat publicității ieri de Mednet Marketing Research Center, o companie din Capitală care oferă servicii de cercetare de marketing.

Conform acestui studiu, în acest an, românii sunt dispuși să cheltuiască în perioada Sărbătorilor de Iarnă o sumă medie de aproximativ 1717 lei, mare parte a banilor urmând să meargă pentru achiziționarea de produse alimentare şi nealimentare. Potrivit rezultatelor studiului, preluate de Agerpres, locuitorii din urban vor cheltui, în medie, pentru produsele alimentare (carne, cozonac etc.) 685 de lei, iar pentru cele nealimentare (haine, încălţăminte, cosmetice, ornamente etc.) 457 de lei, persoanele intervievate declarând, de asemenea, că vor cumpăra cadouri de aproximativ 611 lei, în medie.

În oraşele mari, cu peste 100.000 de locuitori, suma medie alocată pentru Sărbătorile de Iarnă înregistrează un trend ascendent comparativ cu anii precedenţi, bugetul mediu calculat pentru această categorie de oraşe atingând o valoare de 1.746 de lei.

„Dacă în anul 2016 locuitorii oraşelor mari intenţionau să cheltuiască, în medie, 656 de lei pe alimente, în 2017 bugetul mediu a înregistrat o uşoară creştere, ajungând la 697 de lei. Acelaşi trend crescător se menţine şi la produsele nealimentare (îmbrăcăminte, încălţăminte, ornamente, cosmetice etc.), suma alocată pentru astfel de cumpărături de către locuitorii oraşelor mari fiind de 466 de lei”, se arată în studiul de specialitate, potrivit Agerpres.