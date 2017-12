Tricolorul LMV Ploiești – Steaua București 2:3 (25:18, 18:25, 25:18, 21:25, 18:20)

Petre Apostol

Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 300.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 8 puncte – 6/12 în atac (50%), 2 blocaje; 23% recepție pozitivă/18% perfectă (22 recepții), Nikita Stulenkov 15p – 7/9 (78%), 6 blocaje, 2 ași, Laurențiu Lică 21p – 20/36 (56%), 1 blocaj, Bogdan Olteanu (cpt.) 13p – 13/23 (57%); 33% rec. poz./33% perf. (9 rec.), Julian Bissette 7p – 4/6 (67%), 3 blocaje, Cristian Bartha 2p – 1 as, 1 blocaj – Philipp Kroiss 35% rec. poz./32% perf. (31 rec.); au mai intrat: Alexander Kullo 2p – 2/3 (67%), Alexandar Milivojevic 2p – 0/12 (0%), 1 as, 1 blocaj; 36% rec. poz./29% perf. (14 rec.), Jose Carrasco, Pavel Dushkov; rezervă neutilizată: Ovidiu Darlaczi.

Total echipă: 71 puncte – 53/102 în atac (52%), 14 blocaje, 4 ași; 31% recepție pozitivă/27% perfectă (78 recepții); 5 erori în atac, 15 erori la recepție, 20 erori la serviciu (107 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Steaua: Eemeli Kouki 15 puncte – 11/24 în atac (46%), 4 ași; 25% recepție pozitivă/19% perfectă (16 recepții), Nemanja Cubrilo 8p – 5/11 (45%), 2 ași, 1 blocaj, Gabriel Cherbeleață 24p – 20/41 (49%), 3 ași, 1 blocaj, Szabolcs 17p – 15/33 (45%), 2 blocaje; 38% rec. poz./30% perf. (40 rec.), Kristopher Johnson 7p – 3/8 (38%), 3 ași, 1 blocaj, Ivan Kostic 3p – 2/2 (100%), 1 as – Nikola Lakcevic 35% rec. poz./27% perf. (26 rec.); au mai intrat: Nicolae Ghionea (cpt.) 3p – 1/3 (33%), 2 blocaje, Ciprian Matei 1p – 1/3 (33%), Radu Tobosi – George Gavriz 33% rec. poz./0% perf. (3 rec.); rezerve neutilizate: Bogdan Nan, Eduard Ocunschi, Marko Nikolic.

Total echipă: 78 puncte – 58/125 în atac (46%), 13 ași, 7 blocaje; 33% recepție pozitivă/25% perfectă (88 recepții); 7 erori în atac, 7 erori la recepție, 26 erori la serviciu (106 servicii).

Antrenori: Bogdan Tănase, Răzvan Roșu.

Arbitri: Lucian Năstase, George Grădinaru, ambii din Galați.

Observator FRV: Gheorghe Vișan, București.

Returul fazei I din Divizia A1 la volei masculin a început sâmbătă, iar echipa Tricolorul LMV Ploiești a debutat pe teren propriu, în compania formației Steaua București, în ceea ce reprezenta duelul pentru prima poziție a clasamentului. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu urmăreau atât să-și ia rămas bun în acest an de la suporteri printr-un rezultat pozitiv, fiind ultimul meci de acasă din 2017, cât și să se revanșeze față de înfrângerea suferită la București, în tur, și, astfel, să devanseze Steaua în ierarhie, de care îi despărțea un singur punct.

Iar cele două echipe au oferit un meci demn de o dispută pentru șefia clasamentului, deși presărat cu prea multe erori de ambele părți.

Olteanu și compania au început perfect meciul, centrii Stulenkov și Bissette oferind ploieștenilor un ecart de trei puncte încă din startul setului întâi. Cherbeleață – care de câteva meciuri i-a luat locul lui Matei pe postul de universal în formula de bază la Steaua – a echilibrat scorul (4:3), însă doar pentru o scurtă perioadă, deoarece a urmat replica ploieștenilor prin Jorna, iar gazdele intrau la primul timeout tehnic în avantaj de patru puncte, scor 8:4.

Oaspeții au înjumătățit acel avantaj imediat după reluarea jocului. Dar, și de această dată ploieștenii au replicat imediat, Lică, Olteanu, Jorna și Bartha conlucrând pentru a aduce echipa gazdă la cinci lungimi în frunte, scor 11:6.

Același Cherbeleață de la bucureșteni a redus din diferență, scor 12:9, Stulenkov (un atac și un as) refăcând, totuși, ecartul de cinci puncte, scor 14:9. Apoi, ploieștenii s-au desprins și mai mult, profitând, în special, de erorile din tabăra elevilor antrenorilor Bogdan Tănase și Răzvan Roșu, scorul căpătând proporții (18:11). Johnson a mai redus din ecartul ploieștenilor, scor 19:14, dar Tricolorul LMV a gestionat perfect avantajul avut în finalul setului, Olteanu și Lică punând punct actului la scorul de 25:18.

Setul secund a început cu Stulenkov în prim-plan, acesta desprinzând echipa ploieșteană la patru puncte, scor 4:0, respectiv 5:1, centrul rus reușind două puncte din atac și două puncte din blocaj. Nemeth și, mai ales, Cherbeleață, au răspuns pentru bucureșteni, care au egalat situația de pe tabelă, prin patru puncte consecutive, iar Kouki a oferit, pentru prima dată, conducerea steliștilor, scor 7:6.

Iar finlandezul din tabăra roș-albastră și-a continuat recitalul și după timeout-ul tehnic, sprijinit și de Cherbeleață, Kostic și Nemeth, Steaua făcând KO defensiva ploieșteană, desprinzându-se la scorul de 12:8, respectiv 15:9.

Jorna și Lică au redus diferența la patru puncte, scor 16:12, dar Steaua a menținut acest avantaj până 20:16, când Cherbeleață, Cubrilo și Nemeth au punctat pentru oaspeți, cei din urmă blocându-i pe Stulenkov și, respectiv, Jorna. Apoi, Nemeth a adus Steaua la un singur punct de set (scor 24:17), act adjudecat cu scorul de 25:18, după un serviciu în fileu al lui Stulenkov.

A urmat un set în care Tricolorul LMV a preluat inițiativa din start, mai ales grație unei recepții mult mai exacte, oferind atacurilor consistență. Olteanu și Jorna au desprins gazdele la două lungimi, Steaua a răspuns prin Cubrilo și Nemeth, iar Cherbeleață și Johnson au egalat situația la 6.

Cu un blocaj, Stulenkov a readus gazdele în avantaj, pentru ca Lică, Olteanu și Bissette să mărească ecartul la trei lungimi, scor 12:9. Diferența a crescut chiar la patru puncte, scor 14:10, iar de la 15:12 Tricolorul LMV a realizat desprinderea decisivă, cu Lică în prim-plan, printr-un parțial de 6:1. Iar pentru ploieșteni nu a fost decât o formalitate să-și adjudece setul, cu scorul de 25:18.

Astfel, setul al patrulea devenea ultima șansă a trupei roș-albastre de a se menține în fruntea clasamentului, iar Steaua a controlat actul în totalitate, încă din start, când introducerea lui Ghionea în formula de bază a dat randamentul așteptat de tehncienii echipei oaspete.

Kouki a reușit să oprească seria de side-out, printr-un as, după ce tot el punctase pentru oaspeți anterior, roș-albaștrii desprinzându-se la 7:5. Apoi, Cubrilo, cu un nou as, a mărit ecartul la trei lungimi, scor 9:6, pentru ca Nemeth și Kostic să ducă scorul la 13:8. Tricolorul LMV a redus din diferență, scor 14:11, dar un nou asalt al oaspeților, prin Cherbeleață și Kouki, a oferind un avantaj liniștitor pe final de set steliștilor, scor 23:18.

Lică și Stulenkov au întârziat deznodământul setului, Steaua impunându-se cu scorul de 25:21, trimițând meciul în tiebreak și asigurându-și prima poziție în clasament și după această partidă.

Olteanu a început în forță actul decisiv, Tricolorul LMV distanțându-se la 3:1. Nemeth și Kouki au egalat la 3, însă Lică și Stulenkov păreau să fi deschis gazdelor drumul spre victorie, scor 8:4. Din acel moment, însă, jocul ploieștenilor s-a scurt-circuitat, mai ales în defensivă, neavând răspuns pentru atacurile fulgerătoare ale lui Cherbeleață, Kouki completând revenirea oaspeților, care au preluat conducerea, scor 9:8.

Jocul a devenit, apoi, tot mai dramatic, dar și mai spectaculos, echipele mergând side-out până la 13:12 pentru oaspeți, când Cherbeleață, cu un as, a întrerupt seria, oferind bucureștenilor două mingi de meci. Olteanu a salvat prima șansă a oaspeților, iar Bartha a blocat atacul lui Nemeth, pentru a egala situația de pe tabelă. Lică și Stulenkov (cu un blocaj) au întors rezultatul, Tricolorul LMV procurându-și prima minge de meci.

Nici ploieștenii nu au avut mai mult succes în această postură, Ghionea egalând, printr-un blocaj. Apoi, Milivojevic și Lică au negat șansele de meci create de Cherbeleață, respectiv Kouki. Însă, Cubrilo, după o pasă perfectă a lui Kostic, a oferit a șasea minge de meci oaspeților, concretizată de Kouki, printr-un serviciu excelent, închizând actul la scorul de 20:18, punând punct meciului după două ore și 33 de minute de joc.

Astfel, Tricolorul LMV a pierdut cel de-al doilea meci din campionat, tot cu Steaua, și primul din acest sezon competițional de pe teren propriu. În plus, pe lângă faptul că a ratat să ajungă pe prima poziție, echipa ploieșteană a cedat încă un punct echipei bucureștene din fruntea ierarhiei, în vreme ce CS Arcada Galați a egalat-o la puncte.