Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

La sfârșitul acestei săptămâni, vom marca Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În data de 10 decembrie a fiecărui an, din 1948, evaluăm cât de respectată este Declarația Universală a Drepturilor Omului în lume și la noi în țară, așa cum a fost ea adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Declaraţia este considerată prima reglementare juridică internaţională modernă, care a introdus criterii privind promovarea şi respectarea individului şi a libertăţilor sale civile, economice, sociale, politice ori culturale.

Documentul statuează faptul că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și cu libertăți fundamentale. Declarația a fost dezvoltată în bine de-a lungul anilor, cu următoarele completări: Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965), Convenția internațională asupra drepturilor politice și civile (1966), Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1979), Convenția împotriva torturii (1984), Convenția împotriva Apartheidului (1985), Convenția drepturilor copilului (1989) etc.

Țin să menționez această zi însemnată în plenul Camerei Deputaților pentru a fi auzită de români și de toți locuitorii României. A fi liber sau a beneficia de un proces echitabil în justiție, a merge la școală sau a-ți exprima liber opinia, a beneficia de primul ajutor medical în caz de boală sau a beneficia de dreptul de a alege și de a fi ales nu sunt lucruri banale. Sunt drepturi fundamentale. Istoria ne-a oferit o mare șansă după adoptarea acestui tratat universal. Este o șansă să fim respectați și să respectăm pe ceilalți, indiferent de naționalitate, rasă, etnie, religie, gen.

România a semnat Declarația la

14 decembrie 1955 și nu a respectat întotdeauna ce și-a asumat. După 1989 am tins să devenim o țară în care drepturile omului sunt apărate și am reușit să pășim în rândul statelor civilizate. România este, din 1994, stat parte la „Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale” şi se supune jurisdicţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. De asemenea, în cadrul Uniunii Europene, România a semnat în decembrie 2007 Tratatul de la Lisabona care conţine „Carta Drepturilor Fundamentale”.

Ziua de 10 decembrie nu este o zi pe care trebuie să o marcăm și atât. Este o zi în care trebuie să facem apel la solidaritate față de semenii noștri, în care declarațiile se transformă în acte și gesturi concrete, în reacții adecvate din partea organelor de conducere a statelor democratice îndreptate împotriva statelor ce comit abuzuri. Doar așa vom întări și vom legitima instituțiile care luptă împotriva încălcării flagrante a drepturilor omului, atât de greu încercate în diverse zone ale lumii.

Îmi doresc din tot sufletul ca această zi să devină peste tot în lume un prilej de a reitera necesitatea luptei împotriva oricărei forme de discriminare sau abuz ce atentează la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. De Ziua Internațională a Drepturilor Omului urez românilor și omenirii întregi să respecte și să apere drepturile omului ca pe ceva sfânt. Drepturile omului sunt despre respect față de cei din jur. Iar „respectul este soclul din care se înalță statuia armoniei”, cum afirma Teodor Mazilu, marcant dramaturg român.