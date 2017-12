Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a susţinut, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, că Black Cube nu ar fi venit în România, dacă nu ar fi avut un foarte clar aviz formal din partea unei instituţii a statului român, potrivit Agerpres.

„Din cât ştiu eu, şi din dosar, dar şi din modul de lucru al acestor companii: Black Cube nu ar fi venit în România, dacă nu ar fi avut un foarte clar aviz formal din partea unei instituţii a statului român. Asta v-o garantez. Nicio astfel de societate nu ar fi făcut acest gen de activităţi, ca proxi, intermediar pentru X, Y. (…) Conform documentelor DIICOT, care au fost făcute şi publice şi prin comunicate de presă – că suntem foarte buni la comunicate de presă, mai greu la făcut dosare; că stăm în acest dosar, după cum ştiţi, din aprilie 2016 – acuzaţia este că în spatele meu s-ar fi aflat oameni politici, oameni de afaceri şi instituţii ale statului român. Aşa cum vedeţi, în spatele meu nu e nimeni, nici azi, nici în acel dosar. Iar despre instituţiile statului român care au stat în spatele meu, eu sper că nu se referă la Garda de Mediu sau la Protecţia Consumatorilor. Tocmai de aceea, întrebaţi DIICOT, foarte clar: «Aţi făcut următorul comunicat, ce aveţi de comentat, cum evoluează dosarul?»”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă.

Totodată, Dragomir a susţinut că în activitatea sa nu a folosit şi nu foloseşte companii sau intermediari.

„Nu voi discuta lucruri din interiorul dosarului, pentru că se află în fază nepublică şi nu avem voie, potrivit legii. Aceia care mă cunosc – şi cei din cadrul SRI cu care am lucrat, şi nu sunt puţini, şi din România, şi din exterior – ştiu un lucru şi ştiu cum am activat eu în slujba războiului anti-terorist. În războiul anti-terorist, nu foloseşti proxi şi nu foloseşti intermediari. Eu, dacă am o luptă cu cineva, şi am venit azi în faţa dvs., nu aveam nevoie de nicio companie, nici Black Cube, nici White Cube, să o folosesc în lupta mea cu acest sistem. Eu, aşa cum vedeţi, vin astăzi deschis, în faţa dvs şi vă spun: «Asta vreau să fac cu aceşti oameni şi vă chem alături de mine. Nu aveam nevoie de nicio companie»”, a arătat fostul ofiţer SRI în cadrul conferinţei de presă în care a anunţat lansarea iniţiativei civice „România 3.0”.

În altă ordine de idei, Daniel Dragomir a afirmat că ”în acest moment” în România există opt structuri specializate care efectuează interceptări.

„(Acestea sunt:) toate serviciile de informaţii, care sunt şase, DNA, care are o structură proprie, şi se adaugă o structură specializată în cadrul IGPR, care face astfel de activităţi şi pentru DIICOT şi pentru parchet. (Cele şase servicii sunt – n.r.) SPP, SRI, SIE, serviciul de informaţii al Armatei, serviciul de informaţii al Ministerului de Interne şi o structură specializată în cadrul Ministerului Justiţiei, despre care văd că nimeni nu prea spune multe. Deci, sunt şase structuri specializate. Toate aceste structuri solicită – şi îmi asum lucrul acesta -, obţin şi lucrează cu mandate de siguranţă naţională”, a detaliat el.

De asemenea, Dragomir a explicat că în faţa Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI a vorbit despre cetăţeni români care ar fi fost ascultaţi timp de cinci ani, pe mandate de siguranţă naţională pentru prevenirea şi combaterea terorismului.

„Milioane de euro… Faceţi o comparaţie şi căutaţi să vedeţi cât şi cum şi câte ascultări s-au efectuat în cazul lui Osama bin Laden de către serviciile americane şi comparaţi-le cu ceea ce se întâmplă în România. Comparaţi numărul de mandate de siguranţă naţională din România cu cele din SUA sau faţă de Marea Britanie, ţară în care serviciile de informaţii chiar se confruntă cu o ameninţare teroristă majoră, zilnică”, a spus el.

Daniel Dragomir, fost ofiţer SRI, care a ocupat funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul Serviciului, a fost trimis în judecată de DNA, în 2015, pentru trafic de influenţă şi spălare a banilor.

Potrivit DIICOT, Daniel Dragomir a intrat în legătură, prin intermediul unei persoane, cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, căruia i-a împărtăşit strategia sa şi scopul urmărit, respectiv denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea sa în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie.

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii. În schimb, a fost achitat pentru celelalte infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată de DNA, respectiv uz de fals; spălare a banilor; folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.