Bogdan Chitic

Campioană a ultimelor două ediții în Liga de Minifotbal Prahova și, totodată, vicecampioană națională în 2016, Chedra Tax își continuă marșul furibund în întrecerea județeană, cotată drept una dintre cele mai puternice din țară. Echipa din rândurile căreia fac parte jucători importanți ai Ligii A Prahova, precum ex-petrolistul Vladimir Butufei, Andrei Ciobanu și Florin Pripu (CS Păulești), dar și Bogdan Dinu sau Robert Mălescu (Unirea Teleajen), a câștigat cu un spectaculos 4-2 ultimul meci al sezonului de toamnă, o restanță din penultima etapă a turului disputată împotriva celor de la AS Ploiești, grupare de top a competiției. Pentru învingători au marcat Andrei Ciobanu, Nicușor Rusu, Ciprian Neacșu și Vladimir Butufei, în timp ce pentru tabăra adversă au punctat Ion Grigore și Marian Bălan.

A fost meciul care a stabilit, practic, formația care va ierna pe prima poziție, în condițiile în care, în acest sezon, lupta pentru supremație se va da, mai mult ca sigur, în trei, între Chedra Tax (31 puncte), AS Viking Pruszynski (29) și AS Ploiești (27), următoarea clasată, Petrolul 95, aflându-se la o distanță apreciabilă de podium. De remarcat, de asemenea, ar fi că actuala deținătoare a titlului termină prima parte a campionatului fără să cunoască înfrângerea – în aceeași situație regăsindu-se și ocupanta poziției secunde, Viking, beneficiind, însă, de cel mai prolific atac, cu 57 de goluri marcate, și cea mai solidă defensivă, cu doar 17 primite. La polul opus se află Copacabana, una dintre fondatoarele întrecerii județene de minifotbal, cea care, în actualul sezon, a înregistrat o singură remiză, pierzând, în schimb, toate celelalte 10 partide disputate.

Mai jos, vă prezentăm rezultatele ultimei etape a turului în Liga A de Minifotbal Prahova și clasamentul la jumătatea întrecerii.

Liga A de Minifotbal, etapa a XI-a

MFC Ploiești – AS Viking Pruszynski 1-3

Sky Falcons – Chedra Tax 1-9

Atletic United – Magic Football MFC 9-3

AS Ploiești – SystemBau Ploiești 7-5

Metalul Plopeni – Petrolul 95 Ploiești 2-5

Viitorul Ploiești – Copacabana Stars 9-7

Clasament

1. Chedra Tax (57-17) – 31 puncte

2. AS Viking Pruszynski (56-21) – 29 puncte

3. AS Ploiești (56-32) – 27 puncte

4. Petrolul 95 Ploiești (32-37) – 18 puncte

5. Atletic United (39-37) – 17 puncte

6. Sky Falcons (38-49) – 14 puncte

7. SystemBau Ploiești (39-40) – 14 puncte

8. Metalul Plopeni (30-34) – 13 puncte

9. MFC Ploiești (40-37) – 12 puncte

10. Magic Football MFC (25-55) – 7 puncte

11. Viitorul Ploiești (33-57) – 6 puncte

12. Copacabana Stars (29-58) – 1 punct

Luptă strânsă, în Liga B, pentru promovare

Ventus Ploiești și Ader sunt echipele virtual promovate, în acest moment, în primul eșalon, la finalul turului în Liga B de Minifotbal. Cele două au 28 și, respectiv, 27 de puncte și, dacă vor continua pe primele două poziții până la finalul campionatului, atunci vor evolua, din sezonul viitor, în prima divizie. Din calcule pentru promovarea directă nu iese nici Vest Team (26 puncte), asta în vreme ce Lidl (22), MFC Darcom Oil (21) și Old Boys Băicoi (20) par să tragă speranțe pentru o clasare pentru locurile 3-4, care să le ofere șansa barajului cu ocupantele ultimelor două poziții din Liga A.

Reamintim că, din sezonul viitor, eșalonul minifotbalistic de elită, din județul Prahova, va cuprinde 14 echipe, față de 12 câte sunt în prezent, mai multe detalii legate de structura și organizarea campionatului 2018-2019 urmând să fie comunicate abia la finalul ediției aflate în desfășurare.