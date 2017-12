Petre Apostol

Luni seară, reprezentanţii Federaţiei Române de Volei au prezentat clasamentul celor mai valoroşi sportivi din 2017, deşi nu se cunosc criteriile în baza cărora s-a alcătuit această ierarhie. Astfel, cel mai valoros sportiv român al anului la volei, indiferent de gen, a fost desemnat jucătorul echipei Tricolorul LMV Ploieşti, Laurenţiu Lică.

Născut în luna februarie 1980, la Galaţi, fiind format la CSU CSŞ din localitate, Laurenţiu Lică obţine această distincţie pentru a doua oară la rând, fiind desemnat cel mai valoros voleibalist al anului şi în 2016, când evolua pentru SCM U Craiova, echipă în rândul căreia s-a aflat până la finalul sezonului trecut. Din vară, jucătorul gălăţean a revenit la Ploieşti, semnând cu Tricolorul LMV, după ce a mai evoluat şi pentru precedentul club din prima divizie al reşedinţei judeţului Prahova, Petrom, între 2002 şi 2004.

Cu Tricolorul LMV, Lică speră să obţină titlul naţional, performanţă pe care a ratat-o la anterioara prezenţă în tricoul unui club ploieştean, cu CS Petrom câştigând doar Cupa României, în sezonul 2003-2004. Acesta are, însă, două titluri naţionale în palmares, cu CVM Tomis Constanţa şi SCM U Craiova.

În actualul sezon, Laurenţiu Lică este principalul marcator de la Tricolorul LMV, fiind, totodată, primul român din ierarhia jucătorilor de pe postul de universal din campionatul României, în care este devansat doar de brazilianul celor de la Dinamo, Caio Cesar Provenzano de Pra.

De remarcat faptul că Tricolorul LMV Ploieşti mai are un jucător în topul celor mai valoroşi sportivi din voleiul românesc, anume pe Cristian Bartha, transferat tot în această vară de la SCM U Craiova. Coordonatorul titular al echipei ploieştene a fost situat pe locul al treilea în ierarhia stabilită de reprezentanţii Federaţiei Române de Volei.

Născut în noiembrie 1985, la Bucureşti, format la Steaua, Bartha a fost şi anul trecut în acest clasament, când era, de asemenea, coechipier cu Laurenţiu Lică, la SCM U Craiova, atunci ocupând locul al patrulea. De menţionat că jucătorul bucureştean, care a evoluat în mare parte din carieră în Franţa (nouă sezoane), a avut nevoie să se prezinte la un nivel ridicat la Ploieşti, deoare are concurenţă mare pe postul de coordonator la Tricolorul LMV, din partea venezueleanului Jose Carrasco, vicecampion al Americii de Sud.

Între cei doi sportivi de la Tricolorul LMV Ploieşti, în clasamentul întocmit de forul naţional de specialitate se regăseşte prima jucătoare din ierarhie, Nneka Onyejekwe, componentă a campioanei României la feminin, CS Volei Alba Blaj. De remarcat că Nneka, originară din Haţeg, cu mama româncă şi tatăl nigerian, este soră cu handbalistul profesionist Chike, care a evoluat, în urmă cu patru ani, la CSM Ploieşti.

Totodată, reprezentanţii federaţiei au anunţat şi clasamentul celor mai valoroşi antrenori români, printre cei cinci tehnicieni neregăsindu-se, însă, şi „principalul” Tricolorului LMV, Sergiu Stancu. „Antrenorul anului 2017” a fost desemnat selecţionerul Naţionalei masculine a României, Dănuţ Pascu, de la SCM U Craiova. Acesta a fost urmat de Florin Grapă, tehnicianul echipei feminine Ştiinţa Bacău, în vreme ce ultimii trei antrenori sunt din campionatul masculin, în ordine, Bogdan Tănase (Steaua Bucureşti), Marian Constantin (Volei Municipal Zalău), Iulian Pîslaru (CSM Bucureşti).

Clasamentul celor mai valoroşi sportivi din voleiul românesc, conform F.R. Volei, este următorul:

1. Laurențiu Lică (Tricolorul LMV Ploiești / SCM U Craiova)

2. Nneka Onyejekwe (Volei Alba Blaj)

3. Cristian Bartha (Tricolorul LMV Ploiești / SCM U Craiova)

4. Marian Bala (Arcada Galaţi / SCM U Craiova)

5. Adina Salaoru (Volei Alba Blaj)

6. Adrian Aciobăniței (United Volleys, Bundesliga)

7. Cristina Cazacu (Ştiinţa Bacău)

8. Ioana Baciu (CSM Bucureşti)

9. Andrei Spînu (Arcada Galați)

10. Rareș Bălean (Volei Municipal Zalău)