Petre Apostol

Ieri dimineaţă, în sala de sport a Colegiului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia, concurentele din cadrul fazei locale a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, la baschet, şi elevii instituţiei respective de învăţământ au avut parte de vizita unuia dintre baschetbaliştii români legendari, anume Cătălin Burlacu, activ şi în prezent la CSM Ploieşti, echipă la care este antrenor şi jucător.

Fost component al lotului naţional de baschet şi multiplu campion al României cu CSU Asesoft Ploieşti, Cătălin Burlacu a fost invitat al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Prahova la respectiva acţiune, în cadrul proiectului naţional iniţiat anul acesta de Ministerul Tineretului şi Sportului, intitulat „Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”.

Proiectul în sine are ca scop, conform reprezentanţilor ministerului, creșterea gradului de participare activă și sistematică a populației școlare la activități sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de îmbunătățire a stării de sănătate, a condiției fizice și psihice, dezvoltarea competențelor sociale – spiritul de echipă, solidaritatea, toleranţa și fair-play-ul – contribuind, totodată, și la îmbunătățirea calității vieții.

Prin acest proiect, reprezentanţii Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret din ţară urmăresc să aducă în școli, licee și universități personalități sportive, modele din sportul românesc, campioni în disciplinele sportive practicate, pentru a prezenta importanța sportului și a educației fizice în dezvoltarea armonioasă a copiilor.

La evenimentul de ieri de la Sinaia, au mai luat parte, alături de invitatul special Cătălin Burlacu, şi directorul DJST Prahova, Laurenţiu Nicolescu, precum şi directorul instituţiei respective, profesoara Aurora Arieşan. În discursul său, reprezentantul DJST Prahova a accentuat importanţa educaţiei fizice în rândul copiilor, motivul principal pentru implementarea acestui proiect, considerând o oportunitate bună pentru elevi de a cunoaşte mai multe detalii despre ceea ce înseamnă sportul de performanţă prin experienţa unor campioni în domeniu.

De asemenea, Cătălin Burlacu le-a spus copiilor prezenţi: „Mă bucur să văd copii ca voi practicând cu bucurie acest sport. Sportul aduce cu sine fair-play,spirit de sacrificiu, dar şi satisfacţii”. Acesta a primit şi întrebări din partea copiilor, iar apoi, deşi nu a fost prezent în echipament sportiv, a oferit şi o demonstraţie de aruncare la coşul de baschet, la final fiind nevoit să facă faţă unei sesiuni de poze şi autografe din partea elevilor.

Despre implicarea sa în cadrul proiectului, Cătălin Burlacu ne-a declarat următoarele: „Am avut onoarea de a primi această invitaţie de la domnul Laurenţiu Nicolescu, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, şi am răspuns pozitiv, bineînţeles, pentru a promova sportul de masă şi importanţa lui în şcoli, licee şi universităţi. Este o idee excelentă, atât timp cât aria de selecţie la nivel de copii şi juniori trebuie mărită. În plus, şi numărul orelor de educaţie fizică în şcoli ar trebui mărit, în opinia mea. Iar acest proiect sunt sigur că va avea un impact pozitiv, mai ales că nu este creat doar pentru o anume perioadă, ceea ce înseamnă că va fi o muncă perpetuă. Este un prim pas pentru promovarea sportului, a mişcării, mai bine zis, o iniţiativă bine intenţionată şi, în acest caz, nu pot decât să susţin apariţia sa. Am fost primul care a răspuns pozitiv, vor urma şi alţi campioni ai României, care vor împărtăşi, la rândul lor, despre importanţa activităţii fizice”.

Totodată, despre modul în care a fost primit de către copii în cadrul evenimentului de la Colegiul „Mihail Cantacuzino” din Sinaia, fostul campion al României ne-a mărturisit: „Copiii au fost pozitivi. La ora 9 dimineaţa, să fii deja echipat, pregătit de mişcare, nu poate decât să mă bucure să văd această dorinţă din partea lor de a face sport”.