Steaua Bucureşti – Tricolorul LMV Ploieşti 2:3

(28:26, 25:16, 24:26, 22:25, 18:20)

Petre Apostol

Sala: Regimentul de Gardă „Mihai Viteazul”, Bucureşti; spectatori: 200.

Steaua: Eemeli Kouki 13 puncte – 10/19 în atac (53%), 2 blocaje, 1 as; 46% recepţie pozitivă/29% perfectă (28 recepţii), Nemanja Cubrilo 17p – 10/14 (71%), 4 blocaje, 3 aşi, Gabriel Cherbeleaţă 16p – 11/25 (44%), 4 aşi, 1 blocaj, Szabolcs Nemeth 11p – 9/21 (43%), 1 as, 1 blocaj; 45% rec. poz./33% perf. (33 rec.), Nicolae Ghionea (cpt.) 9p – 4/7 (57%), 3 blocaje, 2 aşi, Ivan Kostic 3p – 1/2 (50%), 1 blocaj, 1 as – Nikola Lakcevic 68% rec. poz./27% perf. (22 rec.); au mai jucat: Ciprian Matei 8p – 6/16 (38%), 2 blocaje, Kristopher Johnson 0/2 (0%), Bogdan Nan 3p – 2/5 (40%), 1 as; 60% rec. poz./60% perf. (5 rec.); rezerve neutilizate: George Gavriz, Mihai Tobosi, Eduard Ocunschi – Marko Nikolic.

Total echipă: 80 puncte – 53/111 în atac (48%), 14 blocaje, 13 aşi; 53% recepţie pozitivă/33% perfectă (89 recepţii); 10 erori în atac, 9 erori la recepţie, 31 erori la serviciu (118 servicii).

Antrenori: Bogdan Tănase, Răzvan Roşu.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 4 puncte – 3/5 în atac (60%), 1 blocaj; 37% recepţie pozitivă/16% perfectă (19 recepţii), Nikita Stulenkov 4p – 0/5 (0%), 2 blocaje, 2 aşi, Laurenţiu Lică 8p – 5/18 (28%), Bogdan Olteanu (cpt.) 16p – 13/25 (52%), 2 blocaje, 1 as; 13% rec. poz./6% perf. (16 rec.), Julian Bissette 10p – 7/8 (88%), 3 blocaje, Cristian Bartha – Philipp Kroiss 55% rec. poz./35% perf. (31 rec.); au mai jucat: Alexander Kullo 8p – 6/14 (43%), 2 aşi, Jose Carrasco 2p – 1/1 (100%), 1 blocaj, Alexandar Milivojevic 10p – 9/18 (50%), 1 as; 38% rec. poz./15% perf. (13 rec.), Pavel Dushkov 4p – 2/5 (40%), 2 blocaje, Ovidiu Darlaczi 3p – 3/6 (50%); 40% rec. poz./40% perf. (5 rec.).

Total echipă: 69 puncte – 49/106 în atac (46%), 11 blocaje, 9 aşi; 38% recepţie pozitivă/22% perfectă (87 recepţii); 13 erori în atac, 13 erori la recepţie, 23 erori la serviciu (112 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Lucian Năstase, George Grădinaru – ambii, din Galaţi.

Observator FRV: Angeluş Cotoanţă, Bucureşti.

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti a reuşit, în premieră, să ajungă în faza semifinalelor Cupei României, după ce a eliminat pe Steaua Bucureşti, în sferturile de finală, miercuri seară. La adăpostul victoriei în minimum de seturi de pe teren propriu, din manşa tur, elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu au obţinut, în Capitală, nu doar cele două seturi de care aveau nevoie pentru calificare fără a ajunge la „setul de aur”, ci chiar un succes foarte important, mai ales pentru moral.

Ploieştenii au reuşit, în meciul de miercuri, trei elemente în premieră pentru tânărul club prahovean: a fost pentru prima oară când au trecut de faza sferturilor de finală în Cupa României, au obţinut primul succes pe terenul echipei Steaua Bucureşti în cinci confruntări oficiale (Divizia A1, Divizia A2, Cupa României), au înregistrat prima revenire din istorie de la un deficit de două seturi. În plus, au provocat echipei steliste prima înfrângere de pe teren propriu din acest sezon competiţional.

Pentru Tricolorul LMV Ploieşti, meciul de miercuri seară, din Capitală, reprezenta un moment de cotitură în actualul sezon competiţional, în care şi-a propus câştigarea titlului naţional şi a trofeului în Cupa României. Olteanu şi co. se aflau sub mare presiune, deoarece în CEV Challenge Cup au dezamăgit profund, iar în campionat, deşi cu un parcurs bun, tocmai cedaseră prima partidă din Sala „Olimpia”, chiar în confruntarea pentru prima poziţie, cu Steaua Bucureşti, singura formaţie cu care au pierdut pe plan naţional.

Meciul de miercuri a continuat de unde rămăseseră cele două echipe în partida de sâmbătă, de la Ploieşti, din debutul returului campionatului, în care Steaua s-a impus în prelungirile setului decisiv. După ce ploieştenii au avut 23:19, au fost egalaţi, iar după două mingi de set irosite, bucureştenii au întors rezultatul, adjudecându-şi actul din a doua oportunitate.

De remarcat faptul că Tricolorul LMV a suferit o accidentare serioasă a coordonatorului titular chiar în finalul setului, Cristian Bartha, fiind înlocuit de Jose Carrasco.

Setul secund a aparţinut în totalitate gazdelor, dar, probabil prea încrezători, jucătorii echipei bucureştene au cedat iniţiativa, iar ploieştenii nu au ratat şansa oferită, câştigând actul al treilea.

Apoi, după primul set cedat pe teren propriu în actualul sezon, Steaua a început cu stângul actul al patrulea, Tricolorul LMV conducând de la început până la 19:16, când gazdele au reuşit să treacă în frunte. Însă, a fost o revenire timidă a gazdelor, ploieştenii închizând setul, după un parţial de 6:2, care le-au adus calificarea în Final Four.

Deznodământul partidei avea să se prelungească, deşi fără o miză reală, tiebreak-ul fiind ajudecat tot de Tricolorul LMV.

În Final Four-ul Cupei României au mai obţinut calificarea echipele Volei Municipal Zalău, SCM U Craiova şi CS Arcada Galaţi, învingătoare, de asemenea, şi în manşa retur a sferturilor de finală, cu CS Unirea Dej (deplasare), scor 3:1 (21:25, 25:21, 25:15, 25:22), CSM Bucureşti (acasă), scor 3:0 (25:22, 25:22, 25:16), respectiv Dinamo Bucureşti (deplasare), scor 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).