Meteorologii estimează în următoarele două săptămâni o vreme relativ normală pentru această perioadă, cu valori termice în mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne sub zero grade, cu nopți mai reci între 20 și 22 decembrie, în timp ce precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse, la nivel național, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 11-24 decembrie, publicată ieri și preluată de Agerpres.

În Muntenia, până în data de 17 decembrie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor oscila între 8 și 14 grade (cele mai ridicate valori se vor înregistra în zilele de 12 și 13 decembrie) și ale minimelor între 0 și 6 grade Celsius. Apoi, în intervalul 18-24 decembrie, temperaturile vor fi în scădere și se vor apropia de normele climatologice ale perioadei. Vor fi, în medie regională, maxime cuprinse între 3 și 6 grade și minime între — 4 și 0 grade (cele mai reci nopți fiind cele din 20, 21 și 22 decembrie). În zilele de 16, 17 și posibil și în 18 decembrie, precipitațiile vor fi pe arii extinse, în timp ce în perioada 19-24 decembrie vor fi slabe, trecătoare și pe spații restrânse.

La munte, până în data de 16 decembrie, vremea va fi în general caldă, cu medii ale temperaturilor maxime între 2 și 8 grade (cele mai ridicate valori se vor înregistra în zilele de 12 și 13 decembrie) și ale minimelor între -3 și 0 grade Celsius. Apoi, temperaturile vor fi în scădere, iar regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate și chiar sub normele climatologice ale perioadei în intervalul 17 – 24 decembrie, când vor fi, în medie, maxime cuprinse între -6 și 0 grade și minime între -10 și -4 grade (cele mai reci nopți fiind cele din 19, 20, 21 și 22 decembrie). În intervalul 16-18 decembrie, precipitații vor fi pe arii extinse și moderate cantitativ, în timp ce în perioada 19-24 decembrie vor fi slabe și pe spații mai restrânse.