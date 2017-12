Angajatorii români sunt cei mai optimiști din regiunea EMEA în ceea ce privește activitatea de angajare în intervalul ianuarie – martie 2018, alături de cei sloveni, potrivit celei mai recente ediții a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă, remis ieri AGERPRES.

Previziunea Netă de Angajare ajustată sezonier este de +17%, cea mai puternică raportată în România de la începutul anului 2009 până acum, îmbunătățindu-se față de intervalul ianuarie — martie 2017 cu 3 puncte procentuale. Având în vedere că 22% dintre angajatori prognozează o creștere a numărului de angajați, doar 12% prevăd scăderi de personal și 64% nu anticipează nicio modificare, perspectivele de angajare la început de 2018 sunt pozitive în toate regiunile și sectoarele de activitate și indiferent de dimensiunea organizației, făcând excepție doar micro-organizațiile, adică cele cu până la zece angajați, unde angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare negativă de—2%. Cele mai optimiste în ceea ce privește activitatea de angajare din intervalul ianuarie-martie 2018 sunt organizațiile mari, cu peste 250 de angajați. Acestea raportează o Previziune Netă de Angajare de +30%, cea mai puternică din istoria sondajului din România la această categorie de organizații. La cota de optimism cea mai ridicată din cei aproape 10 ani de desfășurare a studiului în România se situează și angajatorii din sectorul „Industrie prelucrătoare”, care raportează pentru TI/2018 o Previziune Netă de Angajare de +39%. Cea mai amplă îmbunătățire de la trimestru la trimestru, de 14 puncte procentuale, se înregistrează în sectorul „Comerț cu ridicata și cu amănuntul”, însă Previziunea Netă de Angajare de +16% raportată în acest sector pentru T I/2018 este mai slabă decât cea din anul precedent cu 11 puncte procentuale, cel mai abrupt declin de la an la an din toate sectoarele de activitate analizate. În schimb, angajatorii din sectorul energie electrică, apă, gaz, prognozează cea mai amplă îmbunătățire de la an la an, de 14 puncte procentuale, raportând o Previziune Netă de Angajare +9%, una dintre cele mai optimiste pentru acest sector din istoria studiului în România.

Intențiile de angajare sunt favorabile și la nivelul celor opt regiuni ale țării. Angajatorii din Nord-Vest sunt cei mai optimiști din România, unul din trei intenționând să angajeze în decursul trimestrului I/2018 și doar 6% prognozând o scădere de personal, ceea ce rezultă într-o Previziune Netă de Angajare de +33%, cea mai puternică raportată în regiune de aproape zece ani (din TIII/2008). Cei mai puțin optimiști sunt angajatorii din regiunea Sud-Vest, însă Previziunea Netă de Angajare de +6% este, totuși, mai puternică decât în TIV/2017 și decât în TI/ 2017, îmbunătățindu-se cu 2, respectiv 9 puncte procentuale. Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă include aproape 59.000 de angajatori din 43 de țări și teritorii, cărora le sunt măsurate trimestrial intențiile de a-și crește sau de a-și diminua numărul total de angajați pe parcursul trimestrului următor. Studiul este un barometru al tendințelor și activităților de pe piața forței de muncă, fiind utilizat de Banca Națională a Angliei în redactarea rapoartelor sale privitor la inflație și ca sursă a raportului lunar privitor la perspectivele economice și sociale în Uniunea Europeană Monthly Monitor, redactat de Comisia Europeană.

Pentru România, cercetarea de teren s-a derulat în intervalul 18 — 31 octombrie 2017 pe un eșantion reprezentativ de 625 de angajatori.