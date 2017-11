N. Dumitrescu

Pornind de la statisticile mai mult decât îngrijorătoare, conform cărora în România trăiesc peste un milion şi jumătate de persoane care suferă de diabet, numărul acestor pacienți fiind în creștere, inclusiv în Prahova, recent, la nivel naţional, a fost lansată o campanie pentru creşterea gradului de informare a femeilor asupra diabetului care apare în timpul sarcinii. Campania a fost lansată cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva diabetului, și continuă având rolul de a informa femeile care îşi doresc să aibă un copil cu privire la riscul apariţiei acestui tip de diabet. Iniţiativa este mai mult decât bine-venită, având în vedere faptul că în Ploieşti există peste 18.700 de persoane cu diabet aflate în tratament, iar în Prahova, peste 32.000 de persoane diagnosticate cu această afecțiune. Ziua mondială de luptă împotriva diabetului promovează anul acesta prevenţia diabetului de tip 2, prin creşterea accesului femeilor la informaţie, diagnostic şi tratament. Potrivit statisticilor, una din şapte femei însărcinate dezvoltă diabet gestaţional în timp ce jumătate dintre femeile diagnosticate vor dezvolta diabet de tipul 2 în următorii 5-10 ani după naştere . La nivel global, 199 de milioane de femei trăiesc cu diabet, număr ce se estimează că va creşte până la 313 milioane în anul 2040.

Începând cu anul 1991, din inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și a Federației Internaționale de Diabet, pe data de 14 noiembrie este marcată Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat . Pentru ediţia din acest an, a fost aleasă tema ”Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”, dorindu-se ca toate femeile cu risc de a face diabet sau care suferă deja de această boală să poată beneficia, în mod accesibil și echitabil, de informația și medicația necesare prevenirii sau tratării. Astfel, şi la nivel naţional, au fost lansate mai multe campanii de informare, una dintre acestea – aparţinând Roche Diabetes Care – vizând riscul de diabet în timpul sarcinii, plecând de la faptul că una din şapte femei însărcinate dezvoltă diabet gestaţional. Campania are rolul de a informa femeile care îşi doresc să devină mame cu privire la riscul apariţiei acestui tip de diabet. Conform definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, diabetul gestaţional reprezintă o creştere a nivelului de glucoză în sânge, care apare în timpul sarcinii, ceea ce creşte riscul unor probleme de sănătate, atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Acest tip de diabet apare, în general, în a doua jumătate a perioadei de sarcină, însă poate fi diagnosticat uşor, prin testul de toleranță la glucoză. Acest test se poate efectua la medic, între săptămânile 24-28 ale sarcinii. Campania a plecat de la faptul că, la nivel mondial, situația este una îngrijorătoare, având în vedere faptul că peste 199 de milioane de femei au diabet, estimându-se că, până în anul 2040, numărul acestora va ajunge la 313 milioane de persoane. Grav este şi faptul că peste două milioane de femei își pierd viața, anual, din cauza acestei suferințe, iar una din șapte nașteri este afectată de diabet gestațional. Acest tip de diabet gestaţional apare la un anumit procent de femei însărcinate, atunci când alterarea metabolismului glucozei şi al insulinei depăşeşte capacitatea de compensare a pancreasului, dezvoltând o intoleranţă clinică la glucoză. Diagnosticarea acestei boli şi urmarea unui tratament adecvat sunt deosebit de importante, întrucât diabetul gestaţional poate aduce cu sine apariţia unor tulburări ce pot afecta atât mama, cât şi copilul, atât înainte, cât şi după naştere. Tocmai de aceea, rostul acestei campanii este cel al unei mai bune informări, în contextul în care un procent destul de important din cazurile de diabet de tipul 2 pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos, care trebuie să includă, printre altele, practicarea exercițiilor fizice, menținerea unei greutăți normale și evitarea fumatului.

Campania menţionată este bine-venită inclusiv în Prahova, având în vedere faptul că în Ploieşti există peste 18.700 de persoane cu diabet aflate în tratament, iar la nivelul judeţului – peste 32.000 de persoane diagnosticate cu această afecțiune. Tocmai de aceea, având în vedere incidenţa acestei boli, la nivelul municipiului Ploieşti a fost demarat, în luna septembrie a acestui an, un proiect unic în România. Proiectul își propune să contribuie la scăderea riscului dezvoltării diabetului zaharat de tip 2 la copii, una dintre principalele cauze ale speranței de viață potențial mai reduse a copiilor născuți după anul 2000, prin comparație cu speranța de viață a părinților lor. Programul este adresat copiilor de clasa a V-a și are drept scop reducerea riscului de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2,dar și îmbunătățirea stilului de viață , printr-o dietă corespunzătoare, sănătoasă, și activitate fizică susținută, vârsta de 10-12 ani fiind una propice acestor schimbări.