Judecătorul Gabriela Baltag, membru al CSM, cere plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să sesizeze Inspecţia Judiciară (IJ), pentru a fi făcute verificări cu privire la participarea procurorului şef al DNA la o dezbatere „cu caracter politic”, potrivit Hotnews.

Ieri s-a desfăşurat şedinţa de plen a CSM. La începutul şedinţei, judecătorul Gabriela Baltag a cerut suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct, respectiv verificarea de către inspectorii judiciari a participării procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticoripţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi.

„Am vizualizat o întâlnire la un grup de dialog social. Am văzut că au participat şi magistraţi. Eu am văzut, mărturisesc, partea de final. Aş dori să pun în discuţie efectuarea de către Inspecţia Judiciară de verificări cu privire la ce am putut vedea eu. Înţeleg că au văzut foarte mulţi magistraţi care m-au întrebat cum putem să tolerăm acest aspect, prezenţa procurorului şef al DNA, doamna Kovesi, şi înţeleg şi a altor magistraţi. Nu pot să spun exact pentru că nu ştiu dacă au fost sau nu. Să verifice Inspecţia Judiciară prezenţa şi participarea la discuţii cu caracter politic, pentru că discutarea unor aspecte de proteste şi de ieşit în stradă, de unirea forţelor opoziţiei şi de cenzură, nu ştiu în ce măsură resepctă sau nu obligaţiile şi rigorile statutului de magistrat”, a spus Baltag, în plenul CSM.

În cadrul dezbaterii privind suplimentarea ordinii de zi cu acest punct, a luat cuvântul şi judecătorul Bogdan Mateescu, prezent şi el la dezbaterea la care face referire Baltag.

„Mă număr printre cei invitaţi. (…) Discuţia noastră, pledoaria noastră a vizat exclusiv aspecte tehnice legate de consecinţele legilor justiţiei, menţionate în avizul negativ pe care CSM l-a dat. Nu am nicio problemă, poate să fie sesizat oricine, nu am participat la dezbateri cu caracter politic. Nu voi participa niciodată nici măcar indirect”, a spus magistratul.

Şi judecătorul Andreea Chiş a participat la dezbatere, ea precizând că a informat CSM cu privire la participarea sa.

„Eu am comunicat că intenţionez să particip la această dezbatere. A fost invitat şi ministrul Justiţiei, n-a venit. (…) Consider important să ne asumăm ce spunem. N-am făcut decât să exprim poziţia majorităţii exprimat prin avizul negativ. Nu m-am abătut sub nicio formă de la alte exprimări publice, întotdeauna am anunţat preşedintele. Nu am încălcat absolut cu nimic profesia de magistrat, nu mă tem de nicio cercetare a Inspecţiei Judiciare”, a subliniat judecătorul.

Laura Codruţa Kovesi a participat, marţi seara, la dezbaterea „Legile Justiţiei. Statul de drept în pericol”. Evenimentul a fost organizat de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22, printre invitaţi fiind Andreea Chiş şi Bogdan Mateescu, magistraţi CSM, Camelia Bogdan, fost judecător, şi Ludovic Orban, preşedintele PNL, achitat în primă instanţă într-un dosar instrumentat de DNA.