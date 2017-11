Fl. Tănăsescu

Dacă, atunci când vine toamna, este opțional să-ți acoperi…. inima cu ceva, la vreme de iarnă, este obligatoriu să folosești anvelope de iarnă. Chiar dacă ninge în luna august !

Acum, când gheața sau zăpada s-au instalat deja pe unele porțiuni de drum din județ și din țară, se naște întrebarea firească dacă șoferii conștientizează faptul că nu mai este loc de întors și trebuie să folosească anvelopele de iarnă.

“Folosirea acestora reprezintă, nu doar creșterea gradului de siguranță rutieră atât a conducătorului auto, cât și a călătorilor, dar și un respect pentru ceilalți participanți în trafic. Respect în sensul că, dacă – Doamne ferește ! – , autoturismul care încă are cauciucuri de vară derapează, acesta pune în pericol și viața altor persoane nevinovate, aflate în alte autoturisme cu care poate intra în coliziune. La aceste aspecte trebuie să se gândească mai întâi un conducător auto și mai apoi la amenda pe care o poate primi de la agentul rutier”, ne-a spus reprezentanta unei unități de vulcanizare din sudul Ploieștiului.

Ieri, 1 noiembrie, orele prânzului. Soarele strălucea ca primăvara, dar în curtea unei secții de vulcanizare din zona sudică a Ploieștiului era forfotă mare. Atât angajații, cât și șoferii zoreau să schimbe cauciucurile câtorva mașini. Nouă ni se părea aglomerată zona. Ne contrazice reprezentanta firmei de profil:

– “Acum vi se pare că sunt mulți șoferi care se grăbesc să schimbe cauciucurile ? Să fi văzut aglomerație în urma ultimei avertizări meteorologice de înrăutățire a vremii, din cursul săptămânii trecute ! Erau șoferii la noi în curte înainte de începerea programului“.

Întrebată care este media zilnică de adresabilitate la serviciul de vulcanizare, interlocutoarea noastră estimează că este vorba cam despre 60 – 70 de mașini pe zi. “Ideea este că pot fi și o sută de șoferi care vin la noi să schimbe cauciucurile. Toți sunt rezolvați, ca să mă exprim așa, în sensul că nu vine niciunul cu cauciucurile de vară și pleacă tot cu ele, chiar dacă în aceste condiții colegii mei lucrează peste program. Iar când solicitările sunt mari, lucrăm inclusiv sâmbăta și duminica, acordând, conform Codului Muncii, personalului, zilele libere aferente”.

Vulcanizarea la care am realizat documentarea are autorizație RAR, ceea ce înseamnă mare lucru. Și iată de ce: “ Dacă un șofer nu optează pentru cauciucurile second-hand, disponibile chiar la depozitul centrului nostru de vulcanizare, poate veni cu cauciucuri noi, cumpărate din magazin. Se poate ivi, însă, o problemă: respectivele anvelope, chiar dacă sunt noi, să aibă defecțiuni de fabricație. Situație în care, unitatea noastră – fiind autorizată RAR – poate face constatări – și, implicit, un proces-verbal cu care șoferul se poate întoarce la magazinul respectiv fie pentru a primi contravaloarea anvelopelor defecte, fie pentru a primi altele noi. De aceea, spun eu, este recomandabil ca schimbul de anvelope să se facă într-o unitate autorizată RAR”, ne mai precizează interlocutoarea noastră.

Cât costă, în medie, schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă, în cazul autoturismelor? Aveam să aflăm de la o altă unitate de vulcanizare, de asemenea, autorizată RAR : 50 de lei, plus încă zece lei, dacă este uzată și valva. Deci, la pachet, 60 de lei. Pentru Dube și GIP-uri, prețul – numai pentru schimbarea cauciucurilor – este de 60 de lei.



Așadar, pentru 50 sau 60 de lei, vorba interlocutoarei noastre de la vulcanizarea din zona de sud a Ploieștiului, nu merită să pui în pericol viața ta, a copiilor tăi aflați în mașină, a participanților la trafic.

Abia după aceea poți să iei în calcul și bugetul diminuat ca urmare a amenzilor primite de la polție. Fiindcă iată ce prevede legea în astfel de cazuri: “ Șoferii sunt obligați să aibă mașinile dotate cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumurile publice acoperite cu zapadă, gheață sau polei. Reprezintă contravenție conducerea autoturismului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, nefăcându-se referire la o anumită perioadă de timp. Sancțiunile pentru dotarea necorespunzătoare a autoturismului care circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, polei sau gheață sunt reținerea certificatului de înmatriculare și amendă “!