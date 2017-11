„Instituţiile publice şi companiile cu capital majoritar de stat care nu au acordat tichetele de vacanţă în 2017 vor face acest lucru începând cu 1 ianuarie 2018, sumele urmând să fie prevăzute în bugetul pentru anul viitor”, a declarat, ieri, Mircea Dobre, ministrul Turismului, în cadrul dezbaterilor din Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului. „Tichetele de vacanţă vor fi prevăzute în bugetul pentru 2018, pentru instituţiile care nu au acordat tichete pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2017. Ordonanţa de Urgenţă aprobată pe data de 30 iunie 2017 spune că în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 toţi angajaţii din sistemul public şi angajaţi în cadrul companiilor cu capital majoritar de stat vor primi prime sau indemnizaţii de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă în valoare de 1.450 de lei. Anul acesta nu s-a ratat, pentru că sunt instituţii publice sau companii de stat cu capital majoritar de stat care au acordat deja aceste vouchere de vacanţă. Cele care nu au acordat o pot face începând cu 1 ianuarie 2018, conform bugetului aprobat”, a explicat Dobre. La începutul lunii august, ministrul Turismului declara că instituţiile publice centrale, locale şi companiile de stat pot acorda vouchere de vacanţă în 2017, dacă le vor avea cuprinse în buget la rectificarea din septembrie, iar cine nu poate cuprinde în bugete sumele necesare pentru aceste tichete automat le va acorda în 2018. Conform ordonanţei de urgenţă publicate în Monitorul Oficial din 30 iunie, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, „acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru un salariat. În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz”. De asemenea, actul normativ mai prevede că „în cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent”. OUG mai prevede că, începând cu data de 1 Decembrie 2018, „operatorii economici vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat”.

Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic vor putea fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate. Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport de hârtie sunt multiplu de 50 de lei, până la 100 de lei, valoare nominală maximă pe voucher.