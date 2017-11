Nicoleta Dumitrescu

Saloane curate şi moderne, paturi aliniate, de pe care albul lenjeriei îţi atrage privirea, aparatură de ultimă generaţie. Toate acestea le găsesc pacienţii care au nevoie de internare la Secţia de Cardiologie din cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Acest lucru a fost posibil ca urmare a finalizării lucrărilor la secţia amintită, inclusă în cadrul unui amplu proces de investiţii ce vizează modernizarea şi reabilitarea clădirii existente în zona de nord a municipiului. Din această săptămână intră în reparaţii şi Secţiile de Interne şi Diabet, conform proiectului lucrările urmând să fie gata, în totalitate, pentru întreaga clădire, la sfârşitul anului viitor. Pentru că are în administrare clădirea unităţii sanitare, Consiliul Judeţean Prahova a finanţat aceste investiţii, ieri, conducerea acestuia – prezentă la spital pentru a se asigura că lucrările realizate sunt de bună calitate – anunţând că s-a pregătit şi un proiect pentru reabilitarea Unităţii de Primiri Urgenţe, al cărei studiu de fezabilitate, în vederea accesării de fonduri europene, va fi depus, în această lună, la Bucureşti.

Punându-şi, obligatoriu, „botoşi” de protecţie peste încălţăminte, ieri, reprezentanţii presei, însoţiţi de conducerea Consiliului Judeţean Prahova şi consilieri judeţeni, au vizitat Secţia de Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Este prima secţie în care s-au finalizat lucrările în cadrul proiectului ce vizează reabilitarea şi modernizarea clădirii în care funcţionează cel mai mare spital din Prahova, lucrări care vor fi gata la sfârşitul lui 2018. „Am ţinut să vă chemăm aici ca să vedeţi cum s-au folosit banii pentru proiectul ce vizează reparaţii capitale şi de modernizare la cel mai mare şi cel mai important spital din judeţ. După cum se vede – iar acest lucru îl vor vedea şi pacienţii – banii au fost folosiţi bine. Secţia de Cardiologie arată, de fapt, cum ar trebui să arate un spital în anul 2017”, a declarat Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Subliniind că în Secţia de Cardiologie totul a fost înlocuit, fiecare salon având grup sanitar propriu, acesta a anunţat că un proces de reabilitare şi dotare a fost gândit şi pentru Unitatea de Primiri Urgenţe, un proiect în acest sens urmând să fie depus, în această lună, la Bucureşti, pentru accesarea de fonduri europene. Lucrările fac parte din proiectul ,,Modernizare corp clădire A + B din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti”, valoarea totală fiind de 9.700.000 de lei. Pentru Secţia de Cardiologie, investiţia se ridică la aproximativ 3.000.000 de lei şi a inclus lucrări de arhitectură, instalaţii electrice, instalaţii de fluide medicale, precum şi dotările aferente fiecărui salon medical în parte. Secţia de Cardiologie – ocupată deja cu pacienţi în proporţie de 70% – beneficiază şi de aparate de aer condiţionat, extrem de necesare pentru cei care au probleme cardiace. Secţia dispune de 90 de paturi standard, ca şi înainte, şi de 12 paturi la salonul de terapie coronariană, dar amenajarea lor a fost regândită astfel încât să asigure o mai bună desfăşurare a activităţii. Şeful acestei secţii, medicul primar cardiolog Marian Albu a ţinut să menţioneze: „Toţi suntem mulţumiţi de lucrările care au fost efectuate, dar beneficarii sunt, în primul rând, pacienţii”. Având în vedere numărul mare de persoane care suferă de afecţiuni ale inimii, Secţia de Cardiologie este una dintre cele mai solicitate de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, fiind înregistraţi aproximativ 5000 de pacienţi anual. Pe de altă parte, ca urmare a acestor lucrări de modernizare, şeful secţiei speră că vor putea fi evitate şi situaţiile în care, în anumite perioade din an, pacienţii să fie nevoiţi să stea şi câte doi în pat.

Intrare pe bază de cartelă, monitorizare audio şi video

Având în vedere investiţiile realizate la Secţia de Cardiologie – care vor fi similare şi la celelalte secţii – noile lucrări de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti vor veni la pachet şi cu altele, care vor da o notă de noutate în mediul sanitar prahovean. Concret, Marius Niculescu, managerul unităţii sanitare, a declarat că, în Secţia de Cardiologie, personalul medical va putea intra doar pe bază de cartelă, sistem care va fi extins, ulterior, la toate secţiile. „Având în vedere valoarea lucrărilor realizate, am considerat că este nevoie şi de un nou sistem de control, inclusiv în ceea ce priveşte accesul în secţie. Este vorba atât despre siguranţa activităţii, cât şi despre confortul pacienţilor. În plus, dorim ca să se respecte strict şi programul de vizită în ceea ce priveşte rudele şi aparţinătorii pacienţilor”, a mai menţionat managerul spitalului. Subliniind că lucrările de reabilitare vor începe, în această săptămână, la Secţiile de Interne şi Diabet, Marius Niculescu a mai adăugat că, pentru o mai bună siguranţă în ceea ce priveşte activitatea spitalului, va fi instalat şi un sistem audio şi video la căile de acces în secţii, cât şi la fluxul de intrare şi ieşire din spital.

O imagine mai bună

Întrebaţi dacă, odată cu aceste lucrări de modernizare, în ochii opiniei publice se va schimba şi imaginea spitalului, atât conducerea administraţiei judeţene, cât cea a instituţiei sanitare au ţinut să declare că acest lucru se poate face doar în timp. „Este adevărat, lucrurile rele se răspândesc cel mai repede. Dar, să nu uităm că acest spital tratează şi vindecă un număr foarte mare de pacienţi, cam 4000 pe lună, în toate secţiile”, a declarat managerul spitalului, Marius Niculescu. Iar şeful Secţiei de Cardiologie a ţinut să menţionze faptul că una dintre realizările spitalului este aceea că, în ultimul an, 160 de pacienţi nu au mai fost nevoiţi să bată drumul la Bucureşti pentru montarea de stenturi. La rândul său, Florin Puşcariu, directorul medical, a menţionat că spitalul se confruntă şi cu o serie de cazuri considerate sensibile: „Pe de o parte este vorba despre pacienţi aduşi în faze terminale, pe de altă parte de persoane care, pur şi simplu, sunt abandonate în spital. De exemplu, am avut parte de un bolnav pe care, timp de un an, nu l-a revendicat nimeni, tot noi făcând demersurile necesare ca să-i fie eliberat şi un act de identitate, pentru că nu avea”. Nu în ultimul rând, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, a declarat: „O etichetă cu tentă negativă dispare în timp. Trebuie însă menţionat faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti este singurul cu acest profil din judeţ. Numai că, din păcate, aici nu ajung doar cazurile grave, cele de urgenţă. Ajung şi pacienţi care susţin că-i doare o măsea sau stomacul… Iar astfel de cazuri n-ar mai trebui să vedem la Unitatea de Primiri Urgenţe. Trebuie să se ştie şi faptul că sprijinul administraţiei judeţene este foarte mare: 7 milioane de lei sunt fondurile pentru funcţionare, la care se adaugă alte 11 milioane de lei – pentru investiţii, bani alocaţi într-un an de la administraţia judeţeană”.