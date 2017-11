Mâine, Hipodromul Ploieşti nu mai este doar „de trap”, reuniunea care programează şi un premiu important – Premiul Clubul Sportiv Municipal Ploieşti – şi care include 5 curse de trap, plus una de calificare, având şi o „secţiune” destinată galopului, în ultima parte a evenimentului!

Ziua de concurs va debuta la ora 10.40, cu o cursă de calificare la startul căreia se vor alinia nu mai puţin de şase cai de 2 şi 3 ani, urmată de cinci curse de trap în intervalul orar 11.00-13.00 şi, la final, cele două întreceri demonstrative de galop, rezervate cailor pur sânge arab şi, apoi, cailor shagya arab. Reuniunea programează, după cursa de calificare, Premiul Kind (ora 11.00), Premiul Laureat (ora 11.30), Premiul Luptător (ora 12.00), Premiul Municipiului Ploieşti (ora 12.30) şi Premiul Manuc (ora 13.00).

Punctul de interes al reuniunii de duminică este reprezentat de ultimul premiu clasic al anului, „Premiul Municipiului Ploieşti”, poate cea mai interesantă cursă din an, în condiţiile în care au drept de participare cei mai buni cai de pe hipodrom, indiferent de vârstă sau ţara de provenienţă. Cursa este programată la ora 12.30, are parte de participare internaţională – trei driveri bulgari şi unul din Ungaria alăturându-se celor 5 români care urmează să se afle în sulky – şi are la start 9 cai cu recorduri personale de sub 1 min 20 secunde/kilometru. În „Premiul Municipiului Ploieşti” sunt puşi la bătaie 6.400 de lei, premiile fiind împărţite astfel: locul 1 – 2.800 de lei; locul 2 – 1.600 de lei; locul 3 – 960 de lei; locul 4 – 640 de lei; locul 5 – 320 de lei.

Galop „importat” de la Otopeni

Fostul preşedinte al CS Otopeni – echipă de fotbal care, în Liga I, a jucat pe stadionul „Astra”, din Ploieşti, Lucian Băroiu, a contribuit decisiv la organizarea celor două curse demonstrative de galop, premieră pentru Hipodromul Ploieşti.

Cele două curse, organizate în parteneriat cu Asociaţia Română a Calului Arab de Curse şi Shagya România, vor avea loc începând cu orele 13.30 şi 14.00, Lucian Băroiu şi AKA Security (firmă unde este implicat, de asemenea) aducând 7 dintre cei 10 cai de galop, Regia Pădurilor Romsilva –2 cai, iar Guillaume Fillet – un crescător particular, de asemenea apropiat de Băroiu – completând „tabloul” celor două curse, într-o reuniune eveniment.