Petre Apostol

Tricolorul LMV Ploieşti – Dinamo Bucureşti 3:1 (26:28, 25:20, 25:16, 25:18)

Sala: „Olimpia”, Ploieşti; spectatori: 450.

Tricolorul LMV: Laurenţiu Lică 21 puncte – 17/34 în atac (50%), 3 blocaje, 1 as, Bogdan Olteanu 17p – 16/25 în atac (64%), 1 as; 46% recepţie pozitivă/23% perfectă (13 recepţii), Julian Bissette 9p – 2/5 (40%), 6 blocaje, 1 as, Jose Carrasco 1p – 1/1, Aleksandar Milivojevic 3p – 3/7 (43%); 50%/33% (12 rec.), Nikita Stulenkov 9p – 4/8 (50%), 5 blocaje – Philipp Kroiss 72%/56% (18 rec.). Au mai jucat Cristian Bartha 3p – 1/1, 2 aşi, Gijs Jorna 6p – 5/9 (56%), 1 as; 75%/67% (24 rec.), Pavel Dushkov 1p – 1 as, Alexander Kullo 1p – 1/1. Rezervă neutilizată Ovidiu Darlaczi.

Total echipă: 71 puncte – 50/92 în atac (54%), 14 blocaje, 7 aşi; 64% recepţie pozitivă/49% perfectă (67 recepţii); 5 erori în atac, 10 erori la recepţie, 17 erori la serviciu (100 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Dinamo: Raul Munoz 15 puncte – 13/32 în atac (41%), 2 aşi; 41% recepţie pozitivă/25% perfectă (32 recepţii), Bogdan Mureşan 2p – 0/5 (0%), 1 blocaj, 1 as, Caio de Pra 16p – 16/35 (46%), Milan Peric 4p – 4/16 (25%); 27%/23% (22 rec.), Marius Şoloc 13p – 6/12 (50%), 6 blocaje, 1 as, Tamas Kaszap 3p – 2/4 (50%), 1 as – Mihai Mărieş 33%/24% (21 rec.). A mai jucat Scott Rhein 4p – 3/9 (33%), 1 blocaj; 25%/13% (8 rec.). Rezerve neutilizate Cristian Chiţigoi, Vuk Milutinovic, Andrei Georgescu, Radu Floarea, Ionuţ Ion Velicu.

Total echipă: 57 puncte – 44/113 în atac (39%), 8 blocaje, 5 aşi; 34% recepţie pozitivă/23% perfectă (83 recepţii); 13 erori în atac, 9 erori la recepţie, 15 erori la serviciu (83 servicii).

Antrenori: Daniel Rădulescu, Ionuţ Harbuz.

Arbitri: Octavian Diaconiță și Cristian Ouatu, ambii din Piatra Neamț.

Observator FRV: Adin Cojocaru (Bucureşti).

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti şi-a continuat seria de victorii consecutive, ajunsă la cifra 6 în acest moment, după succesul înregistrat, luni seară, în Sala „Olimpia”, în cadrul celei de-a şaptea etape a fazei I din Divizia A1. Totuşi, elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu au trăit periculos în meciul cu Dinamo Bucureşti, reglajele din mers ale tehnicienilor funcţionând, însă, iar Lică şi Olteanu au fost la înălţime, încă o dată. Ploieştenii au început bine meciul, Bissette, Stulenkov, Carrasco şi Lică ducând scorul la 7:4. Dinamo a întors rezultatul, de Pra, Mureşan şi Peric aducând formaţia bucureşteană în avantaj, scor 9:8. Iar oaspeţii s-au desprins, apoi, Munoz şi Şoloc punctând pentru 15:11, pentru ca ecartul să se majoreze şi mai mult, scor 18:12.

Diferenţa a rămas, pentru câteva momente, neschimbată, dar introducerea lui Bartha în locul lui Carrasco (care a fost pentru prima dată titular în acest sezon) a dat roade, Tricolorul LMV revenind la un singur punct în urma oaspeţilor (scor 22:23), Bissette punctând de trei ori prin blocaj. Apoi, Kullo a salvat prima şansă de set a dinamoviştilor, iar Stulenkov a egalat situaţia de pe tabelă. Dar, ploieştenii nu au avut resursele pentru a prelua conducerea, iar Provenzano de Pra a fost providenţial pentru bucureşteni, care s-au impus, surprinzător, în primul set, cu scorul de 28:26.

În setul secund, Dinamo a avut iniţiativa în prima parte, dar Tricolorul LMV, în special prin Lică şi Olteanu, a readus echipa gazdă în avantaj, iar la primul timeout tehnic îşi crease un ecart de trei puncte, scor 16:13. Munoz şi-a continuat, totuşi, recitalul de partea cealaltă a fileului, Dinamo revenind în joc, egalând la 18. A fost nevoie, din nou, de experienţa jucătorilor Lică şi Olteanu pentru a repune lucrurile pe făgaşul normal în tabăra ploieşteană, aceştia refăcând ecartul de trei lungimi (scor 21:18). Bucureştenii nu au mai putut reveni, iar Tricolorul LMV s-a impus cu scorul de 25:20.

Au urmat două seturi în care Dinamo s-a ridicat la nivelul echipei gazdă doar în prima parte a fiecărui act. În setul al treilea, Olteanu şi compania au realizat desprinderea decisivă de la scorul de 10:8, printr-un parţial de 10:2! Chiar dacă bucureştenii au mai echilibrat jocul, pe final, ploieştenii şi-au adjudecat actul cu scorul de 25:16.

În setul al patrulea, oaspeţii păreau să dea, din nou, emoţii gazdelor, conducând cu 12:10. Însă, Tricolorul LMV a avut încă o serie extraordinară, rezolvând soarta setului după un parţial de 11:2, perioadă în care Stulenkov a punctat de patru ori (de trei ori prin blocaj). Iar ploieştenii aveau să închidă actul cu patru puncte la rând, la scorul de 25:18.

A fost un meci în care echipa antrenată de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu a trebuit, totuşi, să se întrebuinţeze serios, victoria ploieştenilor fiind obţinută după 111 minute de joc. Iar cu 17 puncte acumulate, ploieştenii se menţin la un punct în urma primei clasate, Steaua Bucureşti (singura cu care au pierdut), ocupând locul secund. Însă, trebuie spus şi faptul că a treia clasată, Arcada Galaţi (15 puncte, singura echipă din campionat care a punctat în toate etapele, până acum), are un meci mai puţin disputat.