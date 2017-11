Reabilitarea Cazinoului din Constanţa bate pasul pe loc după ce a ajuns la a treia licitaţie contestată numai în ultimii doi ani. ”Un contestatar are mai multe drepturi decât are Cazinoul nostru”, declară primarul Constanţei, potrivit Mediafax.

Contestaţiile depuse în ultimii doi ani de firmele înscrise pentru a realiza lucrările de consolidare şi reabilitare a clădirii Cazinoului din Constanţa dau bătai de cap autorităţilor locale, care nu reuşesc să găsească o soluţie, potrivit primarului municipiului Constanţa, Decebal Făgădău. ”La Cazinou suntem la a treia licitaţie contestată. În luna martie a fost declarat un câştigător, iar restul participanţilor au fost descalificaţi. Au fost contestaţii. Unul dintre aceşti contestatari a contestat faptul că a fost descalificat, i s-a respins contestaţia. A mers mai departe la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – n.r.), i s-a respins contestaţia. A mers la instanţă, instanţa de fond i-a respins contestaţia. A mers în apel, instanţa de apel i-a respins contestaţia. Iată că el a fost descalificat cu hotărâre de instanţă, nu doar cu decizie. Ulterior, au cerut oferta câştigătorului, pentru că au dreptul conform legii să aibă acces la oferta câştigătorului, şi au contestat faptul că oferta câştigătorului nu este conformă. Li s-a respins contestaţia. S-au adresat CNSC, li s-a respins contestaţia. Au mers la instanţă, instanţa de fond le-a respins contestaţia, iar în luna august – fac o menţiune pentru că ştiţi că nu îmi place să mă pronunţ asupra hotărârilor de instanţă, un complet de vacanţă i-a dat dreptate. Vreau doar să aduc în atenţie că documentaţia unui singur ofertant depăşeşte ca volum jumătate de dubiţă. Ori nu ştiu dacă un complet de vacanţă a avut toate informaţiile necesare sau răgazul necesar astfel încât să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză”, a declarat, marţi, primarul Constanţei.

Drept urmare, Compania Naţională de Investiţii a dispus anularea rezultatului acestei licitaţii şi reluarea procesului, dar şi acestea au fost contestate. ”Au aşteptat colegii de la Compania Naţională de Investiţii motivarea şi comunicarea hotărârii, s-a comunicat undeva spre finele lunii septembrie, după care au pus în aplicare ce scria în hotărârea de instanţă, adică se anulează procedura şi se reia evaluarea ofertelor. Pe cale de consecinţă, cei de la Compania Naţională de Investiţii au trimis decizii de anulare a rezultatului procedurii către toţi participanţii la licitaţie şi, de asemenea, de reluare a procesului de evaluare, ori inclusiv această comunicare a fost contestată. Eu dacă nu pun în aplicare o hotărâre de instanţă a doua zi mă pot trezi subiectul unei plângeri penale şi nu înţeleg de ce o hotărâre de instanţă pusă în aplicare mai are posibilitatea de a fi contestată”, a spus Decebal

Făgădău. Potrivit acestuia, hotărârea a fost atacată. Potrivit primarului Constanţei, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice are în momentul de faţă în dezbatere un proiect de modificare a legii achiziţiilor publice, dar de doi ani se bate pasul pe loc în ceea ce priveşte reabilitarea Cazinoului, deşi banii pentru lucrări există. ”Tare mi-e teamă că această dezbatere ne duce pe noi la o realitate tristă, un contestatar, operator economic, are mai multe drepturi decât are Cazinoul nostru, iar noi stăm de doi ani şi jumătate, ne uităm la bani, s-a schimbat TVA-ul de trei ori cred că de atunci, avem banii, avem proiectul, am organizat licitaţia. Mai mult de atât, ca autoritate contractantă, nu ai ce să faci şi nu ştiu de ce parcă suntem blestemaţi, în zona asta a Constanţei. Ne-am judecat doi ani şi jumătate pe digul de larg, s-a construit în şase luni, ne-am judecat doi ani şi jumătate pe plajă, s-a construit în trei luni, ne judecăm la Cazinou de doi ani şi jumătate… Sper că la un moment dat să avem un câştigător. Vă rog să mă credeţi că sunt extrem de dezamăgit de modul în care reuşim să ne implementăm proiectele şi cum un contestatar dintr-o dată are mai multe drepturi decât are o comunitate, pentru că nu vorbim aici de Cazinou, sau de parcul arheologic, sau de sala polivalentă, toate cele trei obiective de investiţii fiind contestate, paradoxal de companii constănţene. Nu ştiu cum să interpretez asta”, a afirmat primarul Constanţei.

Cazinoul Constanţa se află de mai mulţi ani în paragină, după ce autorităţile locale şi centrale nu au găsit soluţii pentru reabilitarea acestuia.