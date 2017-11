Violeta Stoica

După ani la rând în care incertitudinea a domnit în privința semnării contractelor de deszăpezire atât pe autostrada București-Ploiești, cât și pe rețeaua drumurilor naționale din județul Prahova, în principiu, timp de patru ani de acum înainte, lucrurile ar trebui să fie mult mai bune decât în iernile anterioare. Asta mai ales că, potrivit informațiilor date publicității de CNAIR, de întreținerea pe timp de iarnă vreme de 48 de luni de acum încolo, de DN-urile din Prahova se va ocupa asocierea Anastamar Construct-Itaro SRL, iar de tronsonul din A3 care leagă Bucureștiul de Ploiești – societatea Diferit SRL. Firme care au avut acces, în ultimii ani, la contracte extrem de profitabile (bineînțeles, în urma unor licitații) încheiate fie pentru reabilitări de drumuri, fie pentru deszăpeziri.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reușit, în cele din urmă, să semneze acordurile-cadru și contractele subsecvente aferente acestui an destinate întreținerii curente pe timp de iarnă (deszăpezirii) tronsonului București-Ploiești al autostrăzii A3 (circa 70 de kilometri) și a celor aproape 300 de kilometri efectivi de drumuri naționale care străbat județul Prahova.

Dacă, în anii trecuți, o firmă prahoveană s-a ocupat de prestarea serviciilor de deszăpezire a autostrăzii București-Ploiești și a drumurilor naționale din Prahova, CNAIR a semnat în această lună pentru Secția Drumuri Naționale un contract cu o asociere de două firme (Anastamar Construct – din Giurgiu și Itaro SRL – din Ialomița), iar pentru lotul privind sectorul București-Ploiești al autostrăzii A3 – un contract cu o firmă din Cluj Napoca, SC Diferit SRL.



Atât asocierea pentru drumurile naționale prahovene, cât și firma pentru A3 pe sectorul care străbate și Prahova, sunt beneficiarele contractelor semnate cu CNAIR privind deszăpezirea pentru următorii patru ani, așa cum spun datele oficiale. Mai norocoasă pare a fi în această privință asocierea Anastamar Construct – Itaro SRL, care, pe lângă acordul-cadru pe patru ani semnat pentru deszăpezirea drumurilor naționale din Prahova a mai parafat – cel puțin pe zona de activitate a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București – alte două acorduri-cadru. Numai valoarea acordului-cadru pentru Secția Drumuri Naționale Ploiești pe cei patru ani se ridică la 36,3 milioane de lei cu TVA, la care se mai adaugă Secția Drumuri Naționale București Sud (cu o valoare a acordului-cadru pe 48 de luni de 37,9 milioane de lei cu TVA) plus autostrada A2 București-Lehliu – cu o valoare a acordului-cadru de 19,8 milioane de lei inclusiv TVA.

Pe de altă parte, Diferit SRL Cluj Napoca se va ocupa de deszăpezirea tronsonului București-Ploiești al autostrăzii A3 timp de patru ani – acordul-cadru având o valoare aproape egală cu aceea estimată înainte de licitație – 25,7 milioane de lei inclusiv TVA. Și aici poate fi vorba despre o firmă care obține contracte substanțiale din reparații drumuri și din contracte de deszăpezire, în special în zona de vest a țării.

Valoarea primului contract subsecvent (care rezultă din acordul-cadru) deja semnat pentru deszăpezirea drumurilor naționale din Prahova se ridică la 3,85 milioane de lei până la finalul acestui an, iar a primului contract subsecvent pentru deszăpezirea autostrăzii București-Ploiești ajunge, tot până la sfârșitul acestui an, la 1,79 milioane de lei.

Ambele acorduri-cadru – semnate pentru drumurile naționale din Prahova, respectiv pentru autostrada București-Ploiești – au fost parafate la un an de la deschiderea ofertelor, care a avut loc pe 15 noiembrie 2016.