Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), formaţiunea care l-a propulsat pe Igor Dodon în funcţia de preşedinte, se clasează pe primul loc în preferinţele cetăţenilor moldoveni, cu un an înaintea alegerilor parlamentare, arată datele unui sondaj efectuat la comanda Timpul.md. Potrivit datelor sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, peste 44% dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota PSRM. Acesta este urmat de către Partidul Acţiune şi Solidaritate, care este preferat de aproximativ 23% dintre moldoveni. Pe locul trei în preferinţele cetăţenilor Republicii Moldova se clasează Partidul Democrat, care a fost creditat de aproximativ 6% dintre respondenţi. Un scor negativ înregistrează Partidul Comuniştilor, formaţiunea fostului preşedinte Vladimir Voronin, care ar fi votat de circa 3% dintre cetăţenii Republicii Moldova. Platforma Demnitate şi Adevăr ar aduna 3,5% din voturi, Partidul Liberal ar fi votat de 1% dintre moldoveni, iar formaţiunea fostului premier Vlad Filat, Partidul Liberal Democrat din Moldova, ar obţine puţin peste un procent din voturi. Sondajul a fost realizat în contextul în care în anul 2018 vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova.

În ceea ce priveşte politica externă a Republicii Moldova, 45% dintre moldoveni susţin aderarea la Uniunea Eurasiatică, în timp ce doar 41% sunt în favoarea aderării la Uniunea Europeană. În plus, 61% dintre respondenţi s-au declarat împotriva aderării Republicii Moldova la NATO, iar 22% au precizat că susţin o eventuală unire cu România. Sondajul a fost efectuat în perioada 7-29 octombrie pe un eşantion de 4517 persoane de către FOP, la comanda publicaţiei Timpul.md. Sondajul are o marjă de eroare de +/- 1,5%.