CSM Ploiești – U-BT II Cluj, duminică, ora 12:00

Bogdan Chitic

Până mai acum 2-3 ani, orice împătimit al baschetului ploieștean cunoștea importanța unei “vizite” a celor de la U-BT Cluj în Sala Sporturilor. Fie că aceasta avea loc în sezonul regulat, în Cupa României sau în play-off-ul Ligii Naționale, aproape orice duel pe axa Ploiești – Cluj era trăit la intensitate maximă de fanii care făceau din “Olimpia” o sală arhiplină. Timpurile s-au schimbat, dar protagoniștii din teren au rămas aceiași în tabăra gazdelor sau, după caz, în conducerea echipei ardelene, astfel că, măcar prin simpla alăturare a numelor, a ambițiilor și a orgoliilor de altădată, jocul de mâine nu trebuie ratat.

Fără doar și poate, Burlacu, Tudor, Szijarto și Dogaru nu pot uita nici măcar o secvență din meciurile cu Clujul, derulate în “era” CSU Asesoft. N-au cum să uite victoriile de la Ploiești, dar nici succesele dobândite pe terenul unei formații care, de cele mai multe ori, trebuia să se recunoască învinsă de spiritul campionilor, înrădăcinat de Mladen Jojic sau de regretatul Vladimir Arnautovic. Anii s-au scurs, iar prima echipă a lui U-BT Cluj a câștigat tot ce se putea câștiga pe plan intern, însă doar după dispariția rivalei, asta în vreme ce baschetul ploieștean a traversat destule probleme, în încercarea de a-și redescoperi setea de performanță.

Echipa antrenată de Cătălin Burlacu și Ionuț Ivan – oameni aflați la al doilea proiect început sub “umbrela” CSM Ploiești, din 2015 și până în prezent, a început hotărât noul sezon, cele două victorii cu CSO Voluntari și BC Mureș II Tg. Mureș oferindu-i plusul de încredere de care au atâta nevoie mai tinerii jucători din lot. “Satelitul” campioanei are, la rândul său, tot două succese și, chiar dacă nu are drept de promovare, asta nu înseamnă că nu poate pune unele piedici pe parcurs, jucându-și șansa până la capăt. Așa cum, de altfel, au făcut-o și “tigrii” din Tg. Mureș, săptămâna trecută, semn că drumul foștilor campioni către întoarcerea în elită nu va fi tocmai unul “floare la ureche”, nivelul Ligii 1 crescând destul de mult în ultimele două sezoane, din momentul în care federația a dat “undă verde” la transferul jucătorilor străini.