Tricolorul LMV Ploiești – Știința Explorări Baia Mare 3:0 (25:22, 25:16, 25:17)

Petre Apostol

Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 500.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 6 puncte – 6/14 în atac (43%); 77% recepție pozitivă/58% perfectă (31 recepții), Nikita Stulenkov 13p – 8/9 (89%), 3 blocaje, 2 ași, Laurențiu Lică 17p – 15/28 (54%), 1 blocaj, 1 as, Bogdan Olteanu (cpt.) 14p – 13/23 (57%), 1 blocaj; 36% rec. poz./18% perf. (11 rec.), Julian Bissette 8p – 4/6 (67%), 3 blocaje, 1 as, Cristian Bartha 1p (as) – Philipp Kroiss 75% rec. poz./63% perf. (8 rec.); au mai jucat Jose Carrasco 1p (as), Aleksadar Milivojevic 1p (blocaj), Pavel Dushkov, Ovidiu Darlaczi.

Total echipă: 61 puncte – 46/82 în atac (56%), 9 blocaje, 6 ași; 69% recepție pozitivă/51% perfectă (51 recepții); 6 erori în atac, 3 erori la preluare, 10 erori la serviciu (73 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Știința Explorări: Dmitriy Fedorenko 5 puncte – 5/11 în atac (45%); 46% recepție pozitivă/31 perfectă (13 recepții), Ștefan Lupu 7p – 5/9 (56%), 2 blocaje, Vlad Negrean 15p – 12/28 (43%), 2 blocaje, 1 as, Csaba Nagy 4p – 3/13 (23%), 1 blocaj; 35% rec. poz./30% perf. (23 rec.), Codrin Mocanu 4p – 2/4 (50%), 2 blocaje, Liviu Râpeanu (cpt.) 1p – 1/6 (17%) – Luis Bertran 44% rec. poz./25% perf. (16 rec.); au mai jucat Robert Țuțea 3p – 2/5 (40%), 1 as; 17% rec. poz./0% perf. (6 rec.), Andrei Butnaru, Dan Florea; rezervă neutilizată Gheorghe Socaciu.

Total echipă: 39 puncte – 30/76 în atac (39%), 7 blocaje, 2 ași; 39% recepție pozitivă/28% perfectă (61 recepții); 7 erori în atac, 9 erori la preluare, 6 erori la serviciu (57 servicii).

Antrenor: Marius Botea.

Arbitri: Bogdan Stoica, Alexandru Prodana, ambii din București.

Observator FRV: Angheluș Cotoanță, București.

Sâmbătă seară, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești a evoluat în cadrul etapei a VIII-a din Divizia A1, primind vizita formației Știința Explorări Baia Mare. Meciul ar fi trebuit să se desfășoare la Baia Mare, însă sala în care evoluează ardelenii era ocupată, astfel că au solicitat ploieștenilor să inverseze locul de disputare între tur și retur. Iar pentru Tricolorul LMV este chiar foarte bine, mai ales că în retur va putea lega două meciuri în Ardeal într-o singură deplasare.

Meciul de sâmbătă a fost, mai degrabă, unul de verificare pentru elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu, diferența valorică dintre cele două echipe fiind evidentă în favoarea ploieștenilor. Iar pentru Olteanu și compania a reprezentat un moment foarte bun pentru a pregăti meciul din manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României, programat miercuri, în Sala „Olimpia”, cu Steaua București, singura echipă care a învins Tricolorul LMV în acest sezon.

În partida de sâmbătă, doar în primul set echipa antrenată de Marius Botea s-a ridicat la nivelul formației prahovene, fără, însă, să pună cu adevărat în pericol succesul gazdelor. Lică, Olteanu și Bissette au desprins rapid echipa ploieșteană, scor 4:1, dar oaspeții au răspuns, egalând la 4.

Tricolorul LMV a revenit în control, desprinzându-se la cinci lungimi, după o serie de 6:1, scor 11:6. Dar, echipa din Baia Mare a replicat și de data aceasta, revenind în joc, treptat, Fedorenko, Negrean și Nagy aducându-și formația la un singur punct în urma gazdelor, scor 16:15.

Olteanu și Jorna au refăcut un ecart de patru puncte, scor 19:15, dar ploieștenii nu s-au putut desprinde decisiv, Negrean și Lupu găsind soluțiile pentru a readuce oaspeții la un singur punct în urmă. Lică și Olteanu au menținut, totuși, un ecart de două lungimi, iar Jorna și Stulenkov (printr-un blocaj) au adus victoria ploieștenilor în primul set, scor 25:22.

În setul secund, Știința a început mai bine, cu Mocanu blocând perfect atacurile gazdelor, iar Nagy și Negrean punctând pe atac. Astfel, oaspeții s-au menținut la două lungimi în față, până la 6:4, când Bartha (as), Lică, Olteanu (blocaj) și Bissette (blocaj) au întors rezultatul în favoarea gazdelor, scor 11:8.

Nagy, Râpeanu și Fedorenko au răspuns pentru ardeleni, care au egalat la 12, însă a fost ultima răbufnire a oaspeților în setul secund, care au comis, totodată, și multe greșeli în atac. Cu Jorna într-o zi bună atât în atac, cât mai ales la recepție, cu Stulenkov de netrecut la fileu, Olteanu și Lică providențiali în atac, Tricolorul LMV a controlat a doua jumătate a setului, pe care și l-a adjudecat cu scorul de 25:16.

În setul al treilea, Știința Explorări a avut, din nou, conducerea în prima parte, distanțându-se la două puncte, scor 5:3, dar Jorna, Stulenkov și, mai ales, Olteanu au readus gazdele în avantaj, scor 11:8. Negrean și Țuțea au răspuns, inițial, doar pentru ca Lică să șteargă orice tentativă a oaspeților de a mai reveni, cel mai valoros jucător român al anului 2016 oferind un recital ofensiv în momentele următoare, ducând scorul la 17:12 pentru gazde.

A urmat momentul de grație al lui Stulenkov, care s-a remarcat nu doar la blocaj, ci și pe atac, punctând de patru ori, iar, pe final, Bissette (cu două blocaje) și Milivojevic (blocaj) au încheiat conturile, punând punct setului la scorul de 25:17 și, implicit, meciului.

Astfel, Tricolorul LMV a bifat cel de-al șaptelea succes consecutiv din actuala ediție de campionat și cel de-al patrulea obținut în Sala „Olimpia”, menținându-se cel puțin până în această după-amiază pe locul al doilea în clasament, azi fiind programată restanța dintre Universitatea Cluj și CS Arcada Galați.

În cadrul etapei s-au mai înregistrat următoarele rezultate:

Volei Municipal Zalău – CSM București 3:0 (26:24, 31:29, 25:21)

Universitatea Cluj – CSȘ 2 CNE Baia Mare 3:0 (25:16, 25:15, 25:22)

CSU UV Timișoara – Dinamo București 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

CS Unirea Dej – CS Arcada Galați 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

Steaua București – SCM U Craiova 3:0 (25:18, 25:21, 25:18)