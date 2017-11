Eurodeputatul ALDE Norica Nicolai a declarat joi, la Iași, că este normal ca alegerile locale să fie în două tururi de scrutin întrucât legitimitatea democratică este mult mai mare, potrivit Agerpres. „Vrem alegeri în două tururi. Mi se pare că legitimitatea democratică este mult mai mare. Într-o țară în care lehamitea politică este evidentă, și dacă vă uitați la structura prezenței la vot a populației în diferite tipuri de alegeri, veți vedea că din ce în ce mai puțini români aleg să participe la acest exercițiu democratic. În aceste condiții, este nevoie de un al doilea tur de scrutin pentru a da legitimitate celor care sunt aleși”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Norica Nicolai, care este președintele Consiliului Național al ALDE.

În opinia sa, alegerile într-un singur tur de scrutin creează premisa apariției „vechililor” și „baronilor locali”.

„Formula asta cu un singur vot pe care a lansat-o Traian Băsescu (…) a creat ceea ce astăzi numim în limbajul public un gen de «vechili», de «baroni locali». Formula asta era folosită și în perioada interbelică. Cred că este foarte bine ca indiferent cine ar fi într-un mandat să aibă un anumit tip de control democratic. (…) În buna tradiție românească, întotdeauna cel care are puterea la un moment dat tinde să și-o conserve prin orice mijloace «a la longue»”, a spus eurodeputatul.

Nicolai a subliniat că au fost cazuri în care aleșii locali au performat, „dar alții cu nenumărate mandate au atins limitele de incompetențe”. „Eu cred că în fiecare loc fiecare trebuie să rămână atâta vreme cât are ceva de făcut și ceva de spus pentru comunitate. Acestea sunt argumentele pentru care ALDE consideră că este normal ca alegerile să fie în două tururi de scrutin”, a declarat Norica Nicolai.

La rândul său, deputatul ALDE, Varujan Vosganian, liderul filialei județene a partidului, a ținut să precizeze că nu sunt discuții în coaliție în ciuda opiniilor diferite în ceea ce privește organizarea alegerilor în două tururi. „Am văzut că domnul Meleșcanu a avut o declarație similară, dar s-a mers pe ideea că e scandal în coaliție și că noi nu ne înțelegem. Să fim bine înțeleși. În înțelegerea politică dintre ALDE și PSD această temă nu s-a discutat. Așadar, faptul că nu avem aceeași poziție în privința aceasta nu înseamnă o încălcare a înțelegerii politice dintre noi. Dacă ar fi așa, numai simplul fapt că noi la Balș avem principalul contracandidat PSD am putea fi judecați că am încălcat o înțelegere politică. Nu. În alegeri fiecare partid își joacă propria șansă. Noi considerăm că pentru fiecare partid este oportună această șansă”, a declarat Vosganian.

Pe de altă parte, Norica Nicolai a ținut să precizeze că „ALDE este partener de guvernare”. „Aș vrea să se înțeleagă foarte clar, în detrimentul unei idei pe care unii o acreditează, ALDE este partener de guvernare, nu este anexă de guvernare a PSD-ului. Noi suntem un partid liberal, un partid liberal autentic. Vom încerca, și sper că vom reuși și să și impunem, o viziune liberală în guvernare de care este nevoie”, a conchis Norica Nicolai.