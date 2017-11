Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat, luni, că susține în continuare eliminarea prevederii din Statutul Polițistului care permite ieșirea la pensie a polițiștilor la vârste de 44 și 49 de ani, precizând că trebuie să rămână pensionarea la vârsta standard, potrivit Agerpres.

„Eu susțin în continuare și chiar îmi doresc ca și colegii mei parlamentari să fie alături de noi în acest demers, trebuie să abrogăm acel text de lege care permitea ieșirea din sistem la vârste de 44 de ani sau la vârste de până în 49 de ani. Acest text de lege care este în corelare cu prevederile Legii 223 este acel faimos art. 69 din Statutul Polițistului și în acest moment există această propunere (de abrogare — n.r) și cred că va fi susținut și de către colegii mei, în acest sens am primit eu asigurări de abrogare din Legea Statutului Polițistului. Va rămâne vârsta normală”, a afirmat Carmen Dan, după întâlnirea cu grupul deputaților PSD. Ea a menționat că a discutat cu parlamentarii despre modificările la statutul polițistului care se află în dezbatere publică și urmează să fie constituit un grup de lucru care să-i cuprindă și pe aceștia pentru îmbunătățirea acestui proiect. „Am stabilit să armonizăm acest pachet legislativ înainte de a intra în procedura parlamentară, având în vedere că am colegi care vin din structuri de poliție și pot veni cu propriile propuneri sustenabile, să facem un grup de lucru cu reprezentanți ai colegilor parlamentari care să contribuie la îmbunătățirea acestui pachet legislativ cât el se află în dezbatere publică”, a subliniat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a precizat că dorește ca modificările la Statutul polițistului să aducă „un echilibru între cetățean și polițist”. „Eu îmi doresc ca abordarea să privească, în primul rând, echilibrul. Noi ne-am dorit un echilibru între cetățean și polițist. Am spus de mai multe ori că echilibrul trebuie să plece de la două fundamente: respectul pentru cetățean și pentru polițist. Sunt trei planuri. Acela al transparentizării unor proceduri. Am scos la lumină niște proceduri care intrau în competența și erau cunoscute de către polițiști. Vrem să le aducem în textul de lege pentru a deveni accesibile și cetățeanului pentru a stabili foarte clar limita dintre aplicarea legii și abuz. Un alt plan este cel al pregătirii și instruirii în plan fizic, pentru că au fost situații în acre polițiștii au arătat că nu sunt îndeajuns de bine pregătiți, iar acele ore de pregătire fizică pe care ei trebuie să le facă nu sunt de fiecare dată respectate. Și aici sunt un set de măsuri. Un alt plan este al unei legislații clare care să nu fie susceptibile de interpretări”, a explicat Carmen Dan modificările propuse la Statutul polițistului.