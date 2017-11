Tricolorul LMV Ploieşti – Lausanne UC, astăzi, ora 18:00

Petre Apostol

După ce o bună parte din timp iubitorii sportului prahovean au respirat aer european doar prin intermediul fostei echipe de baschet CSU Asesoft şi, sporadic, a celei de fotbal FC Petrolul, în prezent, singura reprezentantă a judeţului în competiţiile continentale este, de doi ani, cea de volei masculin Tricolorul LMV.

Aflată în a doua sa campanie europeană din istorie, echipa ploieşteană va evolua, în această seară, pe parchetul Sălii „Olimpia”, în returul rundei preliminare a CEV Challenge Cup, a treia competiţie continentală ca valoare, întâlnind formaţia elveţiană Lausanne UC. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu urmăresc să-şi menţină în viaţă visul european, având nevoie să întoarcă rezultatul înregistrat pe malul lacului Geneva, unde au pierdut în minimum de seturi, scor 21:25, 19:25, 22:25.

Pentru a-şi îndeplini obiectivul, Olteanu şi compania trebuie să câştige meciul din această seară în trei sau patru seturi, pentru a împinge calificarea în „setul de aur”. În schimb, echipa antrenată de italianul Massimiliano Giaccardi are mai multe opţiuni, având în vedere că, pentru a se califica în 16-imile de finală, nu are nevoie neapărat de victorie, ci doar de două seturi câştigate, situaţie în care ar evita un eventual „set de aur”.

Spre deosebire de meciul din Elveţia, ploieştenii pot conta şi pe centrul Julian Bissette, din Santa Lucia, care nu s-a putut deplasa în manşa tur din motive diplomatice. În manşa tur, elveţienii au dominat jocul, Adrien Prevel şi Nick Del Bianco fiind liderii pe faza ofensivă, în vreme ce liberoul Dennis Del Valle Villalobos a fost providenţial la recepţie.

De la ploieşteni s-au remarcat, parţial, doar Laurenţiu Lică, Pavel Dushkov şi Bogdan Olteanu, cel din urmă, însă, având o evoluţie foarte ştearsă la capitolul recepţie. În campionatele naţionale, ambele echipe ocupă locul secund, suferind o singură înfrângere fiecare. Tricolorul LMV se află la un punct în urma grupării Steaua Bucureşti, cea care a produs ploieştenilor singura înfrângere de până acum, în cele zece etape disputate. De partea cealaltă, Lausanne UC se află la egalitate de puncte cu deţinătoarea titlului Volley Amriswil, pe care a învins-o în deplasare, dar care are avantajul unui setaveraj mai bun, după nouă partide desfăşurate. Adversara ploieştenilor a pierdut, însă, cu a treia clasată din prezent, Biogas Volley Nafels, în tiebreak. Înainte de meciul din această seară, ambele echipe au mai jucat în campionat în weekend, câştigând fiecare în patru seturi, elveţienii în propria sală (3:1, cu Volley Schönenwerd), iar ploieştenii chiar pe terenul campioanei en-titre Volei Municipal Zalău (scor 3:1).

Echipa ploieşteană speră să aibă parte de mai mult succes faţă de ediţia precedentă a CEV Challenge Cup, când a jucat, însă, direct în faza principală a competiţiei (16-imi de finală). Ploieştenii s-au aflat în aceeaşi postură ca acum, pierzând manşa tur, pe terenul campioanei de atunci a Portugaliei, AJ Fonte do Bastardo Azores, scor 1:3, învingând, apoi, în manşa retur, în Sala „Olimpia”, scor 3:1. Calificarea s-a jucat, astfel, în „setul de aur”, în care lusitanii au avut câştig de cauză, scor 15:12, după o revenire de la un deficit de cinci puncte.

Pentru meciul din această seară din Sala „Olimpia” au fost desemnaţi arbitrii Gyula Tillmann, din Ungaria, şi Fuad Aghayev, din Azerbaidjan, în timp ce observator va fi chiar preşedintele Federaţiei Române de Volei, Gheorghe Vişan.